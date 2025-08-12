Décès de Dr Dorothée Yévidé

Dr Dorothée Yévidé, membre de la 6ᵉ promotion des médecins formés à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de Cotonou n’est plus. Son décès a été annoncé, ce mardi 12 août 2025, par l’Ordre National des Médecins du Bénin.

Deuil au sein des médecins béninois. Dr Dorothée Yévidé, médecin à la retraite s’en est allée. Elle fait partie de la 6e promotion des médecins formés à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de Cotonou.

Tout au long de sa carrière, Dr Dorothée Yévidé a occupé de nombreux postes de responsabilité, dont celui de Directrice adjointe de cabinet, puis Directrice de cabinet au ministère de la Santé. Par son engagement et son professionnalisme, elle a contribué de manière significative au développement du système sanitaire national.

L’Ordre National des Médecins du Bénin présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collègues et plus largement à tous ceux et toutes celles qui ont travaillé avec elle.

A.A.A

