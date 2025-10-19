Décès d’une ancienne députée et ex ministre

L’ancienne députée et ministre Ramatou Baba Moussa est décédée à Cotonou.

Ramatou Baba Moussa a tiré sa révérence. La nouvelle du décès a été rendue publique le 18 ocotbre 2025.

L’illustre disparue a été ministre de la Protection sociale et de la Condition féminine en 1998, sous la présidence de Mathieu Kérékou.

Elle avait également été élue députée à l’Assemblée nationale, puis occupée le poste de deuxième questeur lors de la première législature.

Ramatou Baba Moussa a été inhumée, dimanche 19 octobre 2025, au cimetière musulman de PK14 à Cotonou.

Paix à l’âme de l’illustre défunte.

