Carnet Noir

Décès d’un journaliste cadreur de la SRTB




Le journaliste cadreur à la SRTB, Wenceslas Ahouangnimon, n’est plus. L’annonce a été faite ce dimanche 10 août 2025.

Deuil au sein de la presse béninoise. Wenceslas Ahouangnimon, journaliste cadreur à la SRTB est passé de vie à trépas. Selon Inès Facia, directrice de Bénin TV Junior, le jeune journaliste a fait un malaise le 30 juillet pendant les préparatifs du 1er août.

Ses collègues, bouleversés par cette disparition soudaine, se souviennent d’un confrère dévoué et passionné, et pleurent la perte d’un talent qui laissera un vide dans la rédaction.

A.A.A

10 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Décès de Dr Dorothée Yévidé


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dr Dorothée Yévidé, membre de la 6ᵉ promotion des médecins formés à la (…)
Lire la suite

Le CNIN interpelle un TikTokeur pour cybercriminalité


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a procédé a (…)
Lire la suite

Le procès du SG de la FBB renvoyé au 14 octobre


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe (FBB), a (…)
Lire la suite

Voici les composantes du village de vacances Club Med à Avlékété


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Ouidah va accueillir les travaux de construction d’un (…)
Lire la suite

Le concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Mix » interdit


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En raison des défauts critiques compromettant la qualité sanitaire, la (…)
Lire la suite

Le CNIN interpelle 2 créateurs de contenus


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a interpellé deux (…)
Lire la suite

56 personnels de l’armée de terre affectés


11 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’État-major de l’armée de terre a procédé à l’affectation de 56 (…)
Lire la suite

Le Caucus des femmes parlementaires fait des plaidoyers pour plus de (…)


11 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Lors d’un dîner de gala, vendredi 8 août 2025, à Grand-Popo, les (…)
Lire la suite

Les lauréats du Prix Cultura Afrique Francophone dévoilés


9 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou a accueilli ce vendredi la conférence de presse annonçant les (…)
Lire la suite

La CCI Bénin construit son nouveau siège sur le Boulevard de la Marina


8 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) aura bientôt (…)
Lire la suite

L’Ambassadeur des Émirats reçu par le ministre de la Défense


7 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le renforcement de la coopération bilatérale était au cœur de la (…)
Lire la suite

Le rapport de la commission d’enquête contredit l’ex ministre Akponna


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Haut commissaire à la prévention de la corruption (HCPC) a livré les (…)
Lire la suite

La CRIET fait des mises en garde dans le dossier du navire AK MASHA


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les auteurs de publications mensongères sur les réseaux sociaux mettant (…)
Lire la suite

85 postes ouverts aux jeunes diplômés via le PSIE


6 août 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) lance une (…)
Lire la suite

L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis reçoit le Maire de Bohicon


5 août 2025 par Ignace B. Fanou
Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes (…)
Lire la suite

"Chante et Danse avec l’Amazone" démarre ce mardi


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les vacances s’annoncent inoubliables au pied de la majestueuse statue (…)
Lire la suite

La SIRAT recrute pour 5 postes


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La SIRAT lance un recrutement pour 5 postes. C’est dans le cadre du (…)
Lire la suite

Les félicitations des Émirats Arabes Unis au Président du Bénin


5 août 2025 par Ignace B. Fanou
A l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de la fête nationale (…)
Lire la suite




