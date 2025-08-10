Décès d’un journaliste cadreur de la SRTB

Le journaliste cadreur à la SRTB, Wenceslas Ahouangnimon, n’est plus. L’annonce a été faite ce dimanche 10 août 2025.

Deuil au sein de la presse béninoise. Wenceslas Ahouangnimon, journaliste cadreur à la SRTB est passé de vie à trépas. Selon Inès Facia, directrice de Bénin TV Junior, le jeune journaliste a fait un malaise le 30 juillet pendant les préparatifs du 1er août.

Ses collègues, bouleversés par cette disparition soudaine, se souviennent d’un confrère dévoué et passionné, et pleurent la perte d’un talent qui laissera un vide dans la rédaction.

A.A.A

