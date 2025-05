De nouvelles perspectives de coopération avec les Emirats dans le secteur des médias

L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis (EAU), Son Excellence Monsieur Mohamed Saeed Al Kaabi , a effectué, lundi 19 mai 2025, une visite de courtoisie au Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), au siège de l’institution à Cotonou.

Visite de courtoisie de Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis auprès de la République du Bénin chez le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Edouard Loko. Les discussions se sont axées sur les relations bilatérales entre les Émirats Arabes Unis et le Bénin. Les deux personnalités ont aussi échangé autour des perspectives de collaboration dans les domaines des médias et de la communication audiovisuelle.

Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi a salué les efforts entrepris par la 7e mandature de la HAAC pour moderniser et encadrer le paysage médiatique. Le diplomate a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération avec le Bénin dans ce secteur.

Pour le président de la HAAC, les Émirats Arabes Unis ont une expérience solide en matière de médias et de communication. Selon Edouard Loko, c’est un modèle de modernisation et de développement à suivre.

Il a exprimé le souhait du Bénin de s’inspirer de cette expertise, en particulier dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités, et du développement professionnel des journalistes et des institutions médiatiques béninoises.

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et les Émirats Arabes Unis.

A.A.A

20 mai 2025 par ,