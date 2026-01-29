vendredi, 30 janvier 2026 -

Mission économique et commerciale des entreprises brésiliennes

De nouvelles perspectives d’affaires entre le Bénin et le Brésil




Cotonou accueille depuis ce jeudi 29 janvier 2026, une mission économique et commerciale réunissant des entreprises brésiliennes et des acteurs du secteur privé béninois.

Le Bénin et le Brésil renforcent leurs échanges économiques à travers une mission à Cotonou. Organisée par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (APIEx), en collaboration avec l’Agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements (APEX Brasil) et plusieurs organisations représentatives du secteur privé, cette mission vise à créer des opportunités concrètes de coopération entre les entreprises des deux pays.

L’objectif principal est de faciliter l’accès des entreprises béninoises à de nouveaux fournisseurs, intrants, équipements et solutions technologiques capables d’améliorer leur compétitivité, tout en favorisant la mise en place de partenariats commerciaux, industriels et d’investissement à fort impact.

Une vingtaine d’entreprises brésiliennes issues de secteurs stratégiques prennent part à des rencontres B2B ciblées avec des entreprises béninoises. Ces échanges directs permettent d’explorer des opportunités de collaboration, d’identifier des partenaires locaux et de poser les bases de futures relations commerciales durables.

Les secteurs concernés sont variés et reflètent les priorités de développement économique du Bénin. Il s’agit notamment de l’’agroalimentaire et l’agriculture (protéines avicoles et porcines, produits laitiers et fromages, farines de blé, pâtes alimentaires, semences fourragères, intrants agricoles et solutions de transformation), l’industrie (équipements de boulangerie, sécurité électronique, matériaux et machines de construction, métallurgie, plastiques et équipements industriels), le transport routier et la logistique (carrosseries et remorques de camions, carrosseries d’autobus, solutions logistiques et d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement).

Pour les entreprises béninoises, cette mission représente une opportunité stratégique majeure. Elle permet de diversifier leurs sources d’approvisionnement, d’accéder à des technologies et d’équipements innovantes, de renforcer leurs chaînes de valeur, de nouer des partenariats commerciaux et industriels durables, d’explorer de nouveaux marchés, notamment en Amérique latine.

Au-delà des échanges commerciaux, cette mission illustre la volonté du Bénin de s’ouvrir davantage à de nouveaux partenaires économiques et de positionner son secteur privé comme un acteur compétitif à l’échelle internationale. Elle confirme également le rôle central de l’APIEx dans l’attraction d’investissements et la promotion des opportunités économiques du pays.
La mission s’achève ce vendredi 30 janvier 2026.

A.A.A

29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




