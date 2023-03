De nouvelles nominations à Canal3

Le Directeur général de la télévision privée Canal 3 a procédé à de nouvelles nominations après le départ du journaliste André Dossa au poste de Directeur du Service de l’Information et de la Communication (DSIC) de l’Assemblée nationale.

Le député Malick Seïbou Gomina, Directeur général de la télévision privée Canal 3 a procédé à de nouvelles nominations à la télévision et à la tête du quotidien Fraternité. Voici les personnes nommées pour un essai de 6 mois.

Directeur Éditorial de Canal 3 télévision et du journal Fraternité : Michel Tchanou

– Assistants du Directeur Éditorial : Wahab Alikpara et Adrien Tchomakou

– Rédacteur en chef de Canal 3 télévision : Franck Ahounou

– Rédacteur en chef adjoint de Canal 3 télévision : Érick Guédénon

– Chef service production de Canal 3 télévision : Tanghy Agoï

– Directeur de Publication du journal Fraternité : Moïse Dossoumou

– Rédacteur en chef du journal Fraternité : Angelo Dossoumou.

M. M.

7 mars 2023 par ,