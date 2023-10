De nouvelles méthodes de dépôt sont disponibles pour les joueurs de 1xBet au Bénin

Ces derniers mois, les parieurs de 1xBet au Bénin ont disposé de moins d’options pour approvisionner leur compte de jeu. Heureusement, les difficultés temporaires sont réglées et le bookmaker est heureux d’informer les fans béninois de paris sportifs et de jeux en ligne qu’ils ont désormais plus des possibilités de jouer confortablement.

Pour un dépôt et un retrait rapides des gains, il suffit de se rendre dans la section "Paiements" du site ou de l’application, puis de choisir le paiement en ligne via AdioCash ou CashService Bénin. En cliquant sur le logo correspondant, tu accèderas à un chat spécial sur WhatsApp où tu pourras rapidement effectuer toutes les transactions nécessaires.

"De nombreux Béninois utilisent les systèmes de paiement populaires AdioCash ou CashService Bénin, car ils sont sûrs de leur fiabilité. Avec eux, nos clients ont la garantie que le temps entre le transfert d’argent et le crédit des fonds sur le compte de jeu sera minimal", a déclaré un représentant de 1xBet au Bénin.

Pour profiter des nouvelles fonctionnalités, il te suffit de suivre 4 étapes simples :

1. S’inscrire/se connecter à ton compte de jeu sur le site ou l’application 1xBet.

2. Sélectionner les systèmes de paiement AdioCash ou CashService Bénin dans la section "Paiements" et cliquer sur le logo.

3. S’adresser à l’opérateur dans le chat WhatsApp, qui s’ouvrira après avoir cliqué sur le logo et suivre ses insctructions.

Toute la procédure ne prend que quelques minutes et fonctionne sans problème.

"Le bookmaker apprécie le temps de ses clients et leur offre les possibilités de recharger rapidement leur compte et de jouer confortablement", a ajouté le responsable de 1xBet.

Actuellement, 1xBet utilise déjà plus de 250 méthodes de paiement dans le monde et prépare de nouvelles offres pour ses clients béninois.

Rejoins 1xBet, dépose sur ton compte avec AdioCash ou CashService Benin et gagne avec un bookmaker fiable !

19 octobre 2023 par