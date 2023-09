De nouveaux sites de ESM-BENIN à Cocotomey, Dassa, Pobè et Kandi

L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) multiplie ses sites à travers le territoire national. 04 nouveaux sites ont été ouverts à Dassa dans le département des Collines, Pobè dans le Plateau, Kandi dans l’Alibori, et à Cocotomey, un quartier de l’arrondissement Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Des possibilités pour les jeunes de trois départements du Bénin de bénéficier de la formation de qualité dispensée dans le cadre convivial et récréatif qu’offre l’Ecole Supérieure de Management. A Dassa dans les Collines, comme à Pobè dans le Plateau, des sites sont ouverts pour accueillir les jeunes de ces régions. En dehors de ces deux nouveaux sites, un autre site est ouvert à Kandi dans l’Alibori. Mieux, en plus du site d’Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique, la prestigieuse université a ouvert un autre site à Cocotomey dans l’arrondissement de Godomey. Ces 04 nouveaux sites seront ouverts dès la rentrée académique 2023-2024. Les inscriptions ouvertes depuis plusieurs semaines, se poursuivent avec des possibilités de réduction des près de 50% sur la scolarité.

L’Ecole Supérieure de Management est une université de référence dotée de plusieurs atouts qui facilitent l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Les étudiants inscrits dans cette université bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séances d’orientation et de partage d’expériences sont organisées en leur intention avec des experts et des hommes d’affaires. C’est un véritable ‘’Business school’’ créé pour booster les jeunes vers un début de carrière prometteur et à l’auto-emploi.

Outre les filières classiques de formation, 06 nouvelles filières ont été ouvertes depuis la rentrée académique 2022-2023. Il s’agit du Génie Civil, Eau et Assainissement ; des Sciences Juridiques, des Sciences Economiques et de Gestion ; les Sciences Politiques ; l’Administration Générale ; et l’Administration des Finances. Toutes ces offres de formation sont disponibles en Licence et en Master, cours du jour et cours du soir.

