De nouveaux recteurs nommés dans les universités publiques

Le gouvernement a procédé mercredi 17 septembre 2025, à la nomination de nouveaux recteurs dans les universités publiques. Charlemagne IGUE et Bertrand SOGBOSSI BOCCO sont respectivement nommés à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et à l’Université de Parakou (UP).
Liste des nouveaux responsables rectorales après avis conforme du Conseil national de l’Éducation (CNE)
Université d’Abomey-Calavi (UAC)
– Recteur : Monsieur Charlemagne IGUE
– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Monsieur Tahirou DJARA
– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Aliou SAÏDOU
– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Madame Nelly C. KELOME
– Secrétaire générale : Madame Véronique GBEGNITO
Université de Parakou (UP)
– Recteur : Monsieur Bertrand SOGBOSSI BOCCO
– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Monsieur Tododjitché Thierry Armel ADOUKONOU
– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Nasser Mohamed BACO
– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Monsieur Alexis ABODOHOUI
– Secrétaire générale : Madame Konigbagbé Antoinette Isabelle FALADE
Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)
– Recteur : Monsieur Codjo Edmond ADJOVI
– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Madame Estelle Yèyinou LOKO
– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Comlan Aristide HOUNGAN
– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Monsieur Gordon Thierry GODJO
– Secrétaire général : Monsieur Boniface SABI BOUEGUI
Université nationale d’Agriculture (UNA)
– Recteur : Monsieur Bruno DJOSSA
– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Monsieur Florent OKRY
– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Adandé Belarmain FANDOHAN
– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Madame Carolle AVOCEVOU
– Secrétaire général : Monsieur Nassirou ADJIBI
Nomination dans d’autres ministères
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique
– Secrétaire général adjoint
Monsieur Michel Victor DANGNON
– Conseiller technique à la Gestion des partis politiques et des Affaires électorales
Adamou ABA BAGNAN
– Directeur départemental de l’Intérieur et de la Sécurité publique dans le Zou et les Collines
Marin K. AGONGNON
– Directeur départemental de l’Intérieur et de la Sécurité publique Ouémé/ Plateau
Saliou Bangbola KOSSOLOU
Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle
– Conseiller technique à l’Enseignement technique et à la Formation professionnelle
Armelle Pacian S. TCHIAKPE HODONOU
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
– Directeur général de l’Agence béninoise pour la Recherche et l’Innovation
Nourou SOULEMANE YOROU