De nouveaux recteurs nommés dans les universités publiques

Le gouvernement a procédé mercredi 17 septembre 2025, à la nomination de nouveaux recteurs dans les universités publiques. Charlemagne IGUE et Bertrand SOGBOSSI BOCCO sont respectivement nommés à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et à l’Université de Parakou (UP).

Liste des nouveaux responsables rectorales après avis conforme du Conseil national de l’Éducation (CNE)

Université d’Abomey-Calavi (UAC)

– Recteur : Monsieur Charlemagne IGUE

– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Monsieur Tahirou DJARA

– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Aliou SAÏDOU

– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Madame Nelly C. KELOME

– Secrétaire générale : Madame Véronique GBEGNITO

Université de Parakou (UP)

– Recteur : Monsieur Bertrand SOGBOSSI BOCCO

– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Monsieur Tododjitché Thierry Armel ADOUKONOU

– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Nasser Mohamed BACO

– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Monsieur Alexis ABODOHOUI

– Secrétaire générale : Madame Konigbagbé Antoinette Isabelle FALADE

Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)

– Recteur : Monsieur Codjo Edmond ADJOVI

– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Madame Estelle Yèyinou LOKO

– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Comlan Aristide HOUNGAN

– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Monsieur Gordon Thierry GODJO

– Secrétaire général : Monsieur Boniface SABI BOUEGUI

Université nationale d’Agriculture (UNA)

– Recteur : Monsieur Bruno DJOSSA

– Vice-recteur chargé des Affaires académiques : Monsieur Florent OKRY

– Vice-recteur chargé de la Recherche universitaire : Monsieur Adandé Belarmain FANDOHAN

– Vice-recteur chargé de la Coopération et de l’Insertion professionnelle : Madame Carolle AVOCEVOU

– Secrétaire général : Monsieur Nassirou ADJIBI

Nomination dans d’autres ministères

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

– Secrétaire général adjoint

Monsieur Michel Victor DANGNON

– Conseiller technique à la Gestion des partis politiques et des Affaires électorales

Adamou ABA BAGNAN

– Directeur départemental de l’Intérieur et de la Sécurité publique dans le Zou et les Collines

Marin K. AGONGNON

– Directeur départemental de l’Intérieur et de la Sécurité publique Ouémé/ Plateau

Saliou Bangbola KOSSOLOU

Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle

– Conseiller technique à l’Enseignement technique et à la Formation professionnelle

Armelle Pacian S. TCHIAKPE HODONOU

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

– Directeur général de l’Agence béninoise pour la Recherche et l’Innovation

Nourou SOULEMANE YOROU

