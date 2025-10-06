De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME

562 visites en ce moment
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à la nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société pour la promotion et l’appui au développement des micro-entreprises (PADME).
De nouveau membres nommés au sein du Conseil d’Administration de PADME. Les 5 membres du CA ont un mandat de 3 ans renouvelable à partir de la date de leur installation.
Ci-dessous les nouveaux membres du CA de PADME
– Cyrielle AHOUANDOGBO PERROT, représentante de la Présidence de la République ;
– Hermann Orou TAKOU, représentant le Ministère de l’Économie et des Finances ;
– Brice Russel DANSOU, représentant le Ministère des Affaires sociales et de la Microfinance ;
– Koladé OKOUDJOU, représentant le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi ;
– Kojori Adjinda d’ALMEIDA : représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).