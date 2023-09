De nouveaux forfaits internet avec MTN Bénin

Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a lancé de nouveaux forfaits internet avec la campagne ‘’Tu goûtes, tu restes !’’. Les offres ont été présentées, ce vendredi 22 septembre 2023, aux partenaires, influenceurs et fidèles abonnés de MTN dans les locaux du restaurant ‘’La Côtière’’, à Cotonou.

Plus de volume internet à utiliser sur le réseau MTN Bénin. C’est à travers la campagne ‘’Tu goutes tu restes !’’, lancée le 18 septembre 2023, par le réseau de téléphonie mobile. Selon Anderson Djaho, manager consumer segments development, MTN Bénin a revu son catalogue de forfait internet avec une spéciale promo sur les forfaits illimités pour le bonheur de ses abonnés. Il introduit un nouveau forfait illimité de 15.100 FCFA avec 20 Go+. Sur tous les forfaits illimités à partir de 20.000 FCFA, MTN augmente les volumes (40 Go à 400 Go). La promo du forfait illimitée est valable du 18 au 17 décembre 2023.

Le goût, c’est aussi avec les forfaits internet de 100 FCFA à 6000 FCFA. L’abonné bénéficie de plus de Mo allant de 70 Mo à 5700 Mo. L’offre est disponible via *123*77*montant#. Et ce n’est pas tout ! Le catalogue MTN Extra a été ajusté pour donner encore plus de bonus lors des renouvellements d’achat avant date d’expiration des forfaits en cours. « Nous invitons tous les abonnés à goûter le forfait internet star illimité de 15.100 FCFA », a déclaré Anderson Djaho.

À en croire le directeur de communication chez MTN Bénin, la nouvelle campagne ‘’Tu goutes, tu restes’’ a été lancée dans le but de satisfaire davantage les abonnés. « Il y a un nouveau goût dans le pays et c’est le goût des Mo. On a écouté nos abonnés et on a décidé de leur offrir le forfait illimité de 15.100 FCFA afin qu’ils profitent plus d’internet chez MTN », a confié Joël Oulai. Aussi, poursuit-il, avec les forfaits internet « vous avez plus que ce que vous avez avant ». Il a invité les abonnés à une consommation sans limite. « MTN est toujours près de vous et prêt pour vous », a affirmé Joël Oulai.

Pour l’abonné Josias Méhouenou, les nouvelles offres de MTN vont permettre aux abonnés de moins dépenser pour avoir plus de Mo et de Go. « Ça fait plaisir, on a envie de goûter », a-t-il affirmé. Heureux, Yannis Houéto n’a pas manqué de remercier le réseau de téléphonie mobile. « Le forfait que j’aime le plus, c’est celui de 15.100 FCFA. Nous avons demandé et MTN nous a fait la surprise de ramener ce forfait illimité. Je suis vraiment content. Merci à MTN », a confié Yannis Houéto. Avec MTN, c’est plus de mo, de surf et de streaming. Tu goûtes, tu restes.

Akpédjé Ayosso

23 septembre 2023 par