De nouveaux forfaits ‘’TOP APPEL’’ attractifs pour les abonnés Celtiis

Depuis le 07 mars 2025, l’opérateur global Celtiis, a lancé sa nouvelle gamme de forfaits TOP APPEL. Une offre repensée pour le bonheur de ses abonnés !

Après une promotion exceptionnelle en 2024, Celtiis continue de faire preuve de générosité avec une gamme TOP APPEL, repensée et relookée.

La gamme TOP APPEL permet d’appeler et d’envoyer des SMS à des tarifs avantageux : seulement 1F par seconde d’appel et 5F par SMS vers Celtiis et tous les autres réseaux locaux.

Des forfaits accessibles à tous

TOP APPEL s’adapte à tous les budgets et propose des forfaits jour, semaine et mois, allant de 100F à 10 000F. Chaque abonné peut ainsi trouver le forfait qui correspond parfaitement à ses besoins. Les nouveaux volumes de communication chez Celtiis, c’est plus de minutes pour plus d’enjaillement !

Forfait Top Appel 1 500F → 7 500F, soit 125 minutes d’appel

Forfait Top Appel 2 000F → 10 000F, soit 167 minutes d’appel

Forfait Top Appel 5 000F → 25 000F, soit 417 minutes d’appel

Forfait Top Appel 10 000F → 50 000F, soit 833 minutes d’appel

Et ce n’est pas tout ! Celtiis maintient ses forfaits jour très plébiscités de 100F, 150F et 200F tout en augmentant le temps d’appel.

Malgré une légère baisse des multiplicateurs, Celtiis est toujours au Top et continue d’offrir les tarifs les plus compétitifs du marché. Le multiplicateur du Top Appel jour passe de 5 à 4 et ceux des forfaits bihebdomadaires et mensuels passent de 10 à 5. L’impact sur la durée des appels reste minime et Celtiis continue d’offrir les tarifs les plus compétitifs du marché.

Comment souscrire à TOP APPEL ?

Souscrire à TOP APPEL, c’est simple et rapide ! Les abonnés Celtiis peuvent activer leurs forfaits via le code USSD : 199*1*2#, la super app WAA ou chez les points de vente.

Pour suivre leur consommation, il suffit juste pour les abonnés de composer *104*1*1# ou *104# et sélectionner l’option compteur Top Appel ou allez sur suivi de conso de l’application WAA

Avec Celtiis, il est également possible de cumuler deux forfaits Top Appel de même validité. Si les validités diffèrent, le forfait avec la durée la plus courte sera consommé en premier.

Celtiis TOP APPEL, c’est l’offre la plus économique du marché qui simplifie votre quotidien ! Passez à TOP APPEL et restez connecté avec vos proches.

L’application mobile Super App Waa de Celtiis regroupant les services essentiels au quotidien est disponible sur Play Store et Apple Store et inclus la nouvelle gamme TOP APPEL

19 mars 2025 par