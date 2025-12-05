Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Prévisions budgétaires pour 2026
5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice 2026 qui s’élève à la somme de 103 749 613 163 FCFA pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage (…)
Vie des partis politiques au Bénin
5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) continue d’enregistrer des démissions !
Trois vice-présidents des Démocrates ont rendu leur démission le 4 décembre (…)
Confédération Africaine de Football
5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, cadre de l’UFOA-B, coordinateur du site de Tanger pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue du (…)
Mise en œuvre du PDI-CVA
5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce jeudi 04 décembre 2025, à la remise d’équipements agricoles aux bénéficiaires du Projet de (…)
Cinéma au Bénin
5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité d’organisation, Kismath Baguirí, a présenté le film retenu pour la programmation, Une si longue lettre, (…)
Lutte contre le terrorisme
5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les États-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 4 décembre 2025, plus d’un milliard de matériel militaire au Bénin pour renforcer sa lutte contre le terrorisme.
Le 4 (…)
Campagne agricole 2025-2026
5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 décembre 2025 au Bénin et prendra fin le mercredi 30 septembre 2026, selon un communiqué conjoint du (…)
5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Judicaël ZOHOUN
Dans la loi de finances, gestion 2026, le gouvernement béninois (…)
5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont (…)
5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de (…)
5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Cinq candidats au parcours de la Validation des Acquis de l’Expérience (…)
4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres (…)
4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Liste des candidats admis pour la reprise dans les corps des Ingénieurs (…)
4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné la société KAORY VENTURES (…)
4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat a communiqué la liste des pièces nécessaires (…)
