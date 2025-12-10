De nouveaux bureaux au profit des services de la Direction des Impôts

De nouveaux bureaux seront construits améliorer les services de la Direction des Impôts. L’annonce a été faite ce mercredi 10 décembre 2025, en Conseil des ministres.

Le gouvernement poursuit la modernisation de l’administration fiscale avec le lancement de plusieurs chantiers destinés à améliorer les conditions de travail des agents et la qualité de service offerte aux contribuables. Réuni en Conseil des ministres, l’Exécutif a validé la construction de nouveaux bureaux au profit de la Direction générale des Impôts. Selon le Conseil des ministres, il Il s’agit, d’une part, d’ériger les centres des impôts pour les moyennes entreprises du littoral 2 et de l’Atlantique ; les infrastructures dédiées aux petites entreprises de la commune d’Abomey Calavi puis, d’autre part, procéder à l’achèvement du bâtiment R+3 devant abriter la Recette des Finances de l’Atlantique.

Ces investissements répondent aux besoins opérationnels actuels de l’administration fiscale et s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à optimiser l’efficacité et la sécurité. L’objectif est aussi d’améliorer les performances internes des équipes et offrir aux usagers un environnement plus accueillant et fonctionnel.

Pour garantir une exécution rigoureuse des travaux, le Conseil des ministres a donné son accord pour la contractualisation avec des sociétés expérimentées. Celles-ci assureront, selon les cas, la maîtrise d’œuvre complète, la maîtrise d’ouvrage déléguée ou encore le contrôle technique.

