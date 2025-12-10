jeudi, 11 décembre 2025 -

2855 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Administration fiscale

De nouveaux bureaux au profit des services de la Direction des Impôts




De nouveaux bureaux seront construits améliorer les services de la Direction des Impôts. L’annonce a été faite ce mercredi 10 décembre 2025, en Conseil des ministres.

Le gouvernement poursuit la modernisation de l’administration fiscale avec le lancement de plusieurs chantiers destinés à améliorer les conditions de travail des agents et la qualité de service offerte aux contribuables. Réuni en Conseil des ministres, l’Exécutif a validé la construction de nouveaux bureaux au profit de la Direction générale des Impôts. Selon le Conseil des ministres, il Il s’agit, d’une part, d’ériger les centres des impôts pour les moyennes entreprises du littoral 2 et de l’Atlantique ; les infrastructures dédiées aux petites entreprises de la commune d’Abomey Calavi puis, d’autre part, procéder à l’achèvement du bâtiment R+3 devant abriter la Recette des Finances de l’Atlantique.

Ces investissements répondent aux besoins opérationnels actuels de l’administration fiscale et s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à optimiser l’efficacité et la sécurité. L’objectif est aussi d’améliorer les performances internes des équipes et offrir aux usagers un environnement plus accueillant et fonctionnel.

Pour garantir une exécution rigoureuse des travaux, le Conseil des ministres a donné son accord pour la contractualisation avec des sociétés expérimentées. Celles-ci assureront, selon les cas, la maîtrise d’œuvre complète, la maîtrise d’ouvrage déléguée ou encore le contrôle technique.

A. A. A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




« L’environnement des affaires reste stable au Bénin »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les évènements survenus dimanche 07 décembre 2025 au Bénin n’ont aucun (…)
Lire la suite

Ecobank aux côtés des entrepreneurs qui façonnent l’avenir du continent


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1 000 candidats. 16 talents retenus. Une audience mondiale. Une (…)
Lire la suite

Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Lire la suite

Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce (…)
Lire la suite

Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de (…)
Lire la suite

ATLANTIC CONSULTING GROUP TRAVELS & TOURS condamnée pour billets (…)


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 27 novembre 2025, la (…)
Lire la suite

Appel à candidatures pour l’édition 2026 du Prix Abdoulaye FADIGA pour (…)


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lance un (…)
Lire la suite

Les actions sociales inscrites au Bugdet de l’Etat exercice 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Budget de l’Etat, gestion 2026 s’établit à 3 783,98 milliards de (…)
Lire la suite

Des réflexions à Cotonou pour l’élaboration du baromètre des entreprises


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’hôtel Azalai de Cotonou accueille une rencontre des secrétaires (…)
Lire la suite

2 sociétés agréées au Code des Investissements


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Deux (02) sociétés ont été agréées au Code des Investissements, ce (…)
Lire la suite

L’aéroport de Cotonou change de nom


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun a (…)
Lire la suite

Satisfecit pour la propreté autour du nouveau marché de Houndjro


1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le marché moderne de Houndjro, a été inauguré samedi 29 novembre 2025 (…)
Lire la suite

55,29 milliards FCFA pour renforcer la décentralisation


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale (…)
Lire la suite

Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 (…)
Lire la suite

Les JSEB s’achèvent sur la distinction du meilleur article 2025


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 6ᵉ édition des Journées Scientifiques de l’Économie béninoise (JSEB) (…)
Lire la suite

L’Enseignement supérieur chute à 88,46 milliards FCFA


27 novembre 2025 par Marc Mensah
Le budget 2026 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la (…)
Lire la suite

19,5 milliards FCFA pour soutenir les PME et l’emploi en 2026


27 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires