Construction de lycées techniques, agricoles et scientifiques

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre




Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des lycées techniques professionnels, des lycées scientifiques, du lycée de jeunes filles d’Abomey et des écoles normales supérieures scientifiques, de nouveaux plans d’action de réinstallation et autres commodités seront mis en œuvre. La décision a été prise ce mercredi 29 octobre 2025 en Conseil des ministres.

De nouveaux plans d’action de réinstallation bientôt mis en œuvre dans le cadre des projets de construction de lycées. C’est l’une des décisions prises ce mercredi 29 octobre 2025 en Conseil des ministres. La mise en œuvre de ces différents projets selon le gouvernement, va nécessiter des acquisitions de terres, entraîner des déplacements de populations, la délocalisation d’activités économiques autant qu’elle pourrait réduire ou créer des restrictions d’accès aux ressources pour certains ménages, compte non tenu des risques de conflits fonciers entre diverses communautés. « C’est pourquoi, la prise en compte des préoccupations concernant les personnes affectées par les projets de même que les questions d’ordre environnemental constitue un préalable important qu’il convient de résoudre en vue de faciliter la libération des emprises et l’exécution harmonieuse des infrastructures », renseigne le communiqué du gouvernement qui, lors de sa session ordinaire, a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets chargés de réaliser ces plans d’action de réinstallation et autres commodités concourant à la bonne conduite des projets.

29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




