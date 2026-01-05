De jeunes arrêté pour vol de moto

832 visites en ce moment
Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune de Tchaourou, ont interpellé ce dimanche 04 janvier 2025, trois jeunes hommes pour une affaire de vol d’une motocyclette appartenant à un agriculteur.
De jeunes gens arrêtés pour vol de motocyclette à Kassouala. Au nombre de trois selon des sources policières, ils se seraient introduits par effraction dans le domicile d’un agriculteur le dimanche 28 décembre 2025, pour y soustraire la motocyclette de marque Bajaj. Les recherches entreprises par la victime lui ont permis de retrouver l’engin auprès d’un individu qui a reconnu l’avoir acheté à 60 000 francs CFA auprès de 03 jeunes hommes. Une fois la moto récupérée, le propriétaire a saisi le commissariat de la localité. L’enquête ouverte par la Police a permis d’identifier et d’interpeller les 03 présumés voleurs.
Placés en garde à vue, ils seront bientôt présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.
F. A. A.www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel