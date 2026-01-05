lundi, 5 janvier 2026 -

832 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Tchaourou

De jeunes arrêté pour vol de moto




Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune de Tchaourou, ont interpellé ce dimanche 04 janvier 2025, trois jeunes hommes pour une affaire de vol d’une motocyclette appartenant à un agriculteur.

De jeunes gens arrêtés pour vol de motocyclette à Kassouala. Au nombre de trois selon des sources policières, ils se seraient introduits par effraction dans le domicile d’un agriculteur le dimanche 28 décembre 2025, pour y soustraire la motocyclette de marque Bajaj. Les recherches entreprises par la victime lui ont permis de retrouver l’engin auprès d’un individu qui a reconnu l’avoir acheté à 60 000 francs CFA auprès de 03 jeunes hommes. Une fois la moto récupérée, le propriétaire a saisi le commissariat de la localité. L’enquête ouverte par la Police a permis d’identifier et d’interpeller les 03 présumés voleurs.
Placés en garde à vue, ils seront bientôt présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un surveillant chef de prison cité dans une affaire d’escroquerie


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en (…)
Lire la suite

Le DD Police Républicaine Borgou relevé de ses fonctions pour bavure


4 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été (…)
Lire la suite

Deux individus interpellés pour jets de pétards et de pierres sur un (…)


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce 1er janvier 2026, la Police républicaine a procédé à l’interpellation de
Lire la suite

25 millions FCFA de faux billets saisis à Bohicon


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été interpellés, dimanche 28 décembre 2025 à (…)
Lire la suite

2,4 tonnes de drogue retrouvées dans une véhicule abandonné


28 décembre 2025 par Marc Mensah
Les douanes béninoises ont procédé, samedi 27 décembre 2025, à une (…)
Lire la suite

La police récupère un véhicule volé, les suspects en fuite


28 décembre 2025 par Marc Mensah
Un véhicule volé au domicile d’un particulier à Godomey a été retrouvé (…)
Lire la suite

Un apprenti maçon arrêté pour vol de mouton


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Tentative de vol à Tanta dans la commune de Zè ! Un suspect remis à la (…)
Lire la suite

Le journaliste Olivier Allocheme recouvre sa liberté


25 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Interpellé en octobre 2025, le journaliste Olivier Allocheme a recouvré (…)
Lire la suite

Le député Soumaïla Sounon Boké en prison


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le député Soumaïla Sounon Boké, élu de la 2ᵉ circonscription électorale (…)
Lire la suite

Un tricycle abandonné avec 321 kg de faux médicaments


20 décembre 2025 par Marc Mensah
A Kilibo, la police a saisi plus de 321 kilogrammes de produits (…)
Lire la suite

Des pétards saisis, un suspect arrêté


20 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des fêtes de fin d’année, la police béninoise renforce la (…)
Lire la suite

2 individus interpellés sur une moto volée ‎


20 décembre 2025 par Marc Mensah
‎L’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Zèko (…)
Lire la suite

Le jeu trouble de certains voisins du Bénin


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Quelques jours après la tentative de coup d’Etat avortée dans la (…)
Lire la suite

La cryptomonnaie au cœur d’un colloque scientifique entre (…)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un colloque scientifique sur les défis de la cryptomonnaie pour le (…)
Lire la suite

Des armes des munitions découvertes chez un individu à Djougou


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kolokondé, une localité de la commune de Djougou, la Police (…)
Lire la suite

Une trentaine de suspects devant la CRIET


15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une trentaine de suspects ont été présentés devant la CRIET, ce lundi (…)
Lire la suite

La condamnation du F. Hounvi confirmée en appel avec ré-qualification (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme (…)
Lire la suite

Candide Azannaï passe en garde à vue


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires