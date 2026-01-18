De graves manquements relevés dans près de 1000 établissements sanitaires

Les travaux d’inspection réalisés en 2025 par l’Autorité de régulation du secteur de la santé (ARS) dans plusieurs établissements publics et privés de santé, ont révélé de graves manquements ayant entraîné des conséquences dramatiques pour de nombreux patients.

En 2025, l’Autorité de régulation du secteur de la santé a réalisé des contrôles médico-techniques, et une série d’inspections dans 928 établissements publics et privé de santé. Les résultats de ces contrôles ont été présentés lors d’un point de presse animé jeudi 15 janvier 2026, par le coordonnateur par intérim de la Cellule de contrôle et d’inspection des structures de prestation de soins médicaux. Sur les 928 établissements de santé contrôlés, on a pu dénombrer 302 établissements privés et 626 établissements publics. Les contrôles effectués ont révélé les dysfonctionnements ci-après :

– Défaut de surveillance des patientes dans certaines maternités ;

– le non-respect des recommandations et protocoles de soins en obstétriques ;

– le mauvais conditionnement des produits comme l’ocytocine ;

– le non-respect du cahier de charge des sages-femmes ; et

– la réalisation d’actes hors de leur niveau de compétence par certaines aides-soignantes.

Ces manquements selon le Dr Valère Gayito, ont entrainé des conséquences dramatiques pour certains patients. Sept (7) décès maternels, 10 morts fœtales ou de nouveau-nés, deux décès d’adultes, un décès d’enfant et un traumatisme urétral grave ont été enregistrés.

Pour remédier à ces manquements graves, des mesures correctives ont été mises en place par l’Autorité de régulation. Le Dr Gayito a évoqué « la restitution des résultats aux établissements de santé concernés, en vue de la correction des écarts et des défaillances relevées, mais aussi l’accompagnement dans la correction de ces écarts, la fermeture de certains centres ». 261 établissements selon les résultats présentés à la presse, ont bénéficié en 2025 d’un accompagnement pour l’amélioration de leurs pratiques en matière de sécurité des patients.

