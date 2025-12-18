jeudi, 18 décembre 2025 -

Commune de Toffo

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo




La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de 50 kg de faux médicaments dans le marché de Houègbo.

La lutte contre la commercialisation des médicaments prohibés se poursuit au Bénin. Une descente de la police dans le marché de Houègbo a permis de saisir plus de 50 kg de faux médicaments.

Les produits saisis ont été mis sous scellés. La vente de médicaments en dehors des circuits pharmaceutiques agréés sont strictement interdits et exposent les contrevenants à des sanctions.

A.A.A

A.A.A

18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




