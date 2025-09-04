Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni

Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) de la 3e circonscription électorale réaffirment leur soutien sans faille au choix porté sur le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, comme candidat de la majorité présidentielle au scrutin d’avril 2026. Ils l’ont fait savoir à travers une note signée de Antoine Dayori, superviseur général du Conseil d’orientation et de supervision (COS) du parti dans cette circonscription.

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la majorité présidentielle à la présidentielle de 2026, obtient un écho favorable au sein du Comité d’orientation et de supervision de l’UP-R dans la 3ᵉ circonscription électorale.

A travers une note signée du superviseur général du COS, Antoine Dayori, les militantes et militants UP-R estiment que ce choix de la Haute direction politique du parti, témoigne d’une lecture lucide des aspirations du peuple et d’une vision stratégique pour la prospérité du Bénin. « Il reflète surtout la rigueur, la compétence et l’ambition qui fondent notre engagement progressiste », lit-on dans la note.

Saluant la clairvoyance du parti dont l’orientation inspire confiance et mobilisation, les militantes et militants UP-R de la 3e circonscription électorale ont réaffirmé son adhésion totale et leur engagement résolu pour la victoire.

« Romuald Wadagni : le choix du progrès, l’élan de la victoire », scandent-ils.

F. A. A.

