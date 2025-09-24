mercredi, 24 septembre 2025 -

Evènement culturel

Davido, membre votant des ‘’Grammy Awards 2026’’




L’artiste nigérian Davido rejoint les membres votant des Grammy Awards 2026. La Recording Academy a annoncé son sacre ce mardi 23 septembre 2025 via le réseau social Instagram.

Davido fait désormais partie des membres votant des Grammy Awards 2026. Face à cette bonne nouvelle, la star n’a pas hésité à exprimer sa gratitude à travers une vidéo sur Instagram : « C’est révolutionnaire. Je suis honoré de faire partie de la Recording Academy et j’ai hâte de voter ». Davido joue désormais un rôle important au sein de la recording Academy dans le cadre des Grammy Awards, édition 2026. L’artiste nigérian et les nouveaux membres prendront part au processus de sélection, de nomination et de vote pour les Grammy Awards. Les votes débutent le 3 octobre prochain.
La 68e cérémonie des Grammy Awards 2026 se tiendra à Los Angeles aux Etats-Unis le 1er février 2026. Les gagnants seront connus au cours de cette cérémonie.
Marina HOUENOU (Stag)

