La diva de la musique béninoise a collaboré avec la star Davido et The Cavemen sur un nouveau son.

« Na Money’’, c’est le nouveau morceau sur lequel collaborent trois artistes de renommée. Il s’agit de Davido du Nigéria, Angélique Kidjo du Bénin et du groupe nigérian The Cavemen. La chanson parle de l’amour et de l’argent. Angélique Kidjo chante en fongbé, une langue du Bénin.

19 décembre 2023