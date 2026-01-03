Davido à Ouidah pour Vodun Days 2026

559 visites en ce moment
La star nigériane Davido est attendue au concert du 8 janvier 2025, organisé dans le cadre des Vodun Days à Ouidah.
La ville historique de Ouidah s’apprête à vibrer au rythme de l’afrobeat avec la présence exceptionnelle de Davido aux Vodun Days 2026. La star nigériane fait partie des artistes programmés au concert du 8 janvier 2026.
Invité phare de cette édition placée sous le signe de la maturité, Davido vient renforcer la portée internationale des Vodun Days, désormais rendez-vous culturel majeur en Afrique de l’Ouest.
Entre ferveur populaire, diversité culturelle et ambiance de folie, les 8, 9 et 10 janvier 2026 s’annoncent inoubliables à Ouidah.
A.A.Awww.24haubenin.bj ; L'information en temps réel