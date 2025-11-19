Dates de déménagement de Dantokpa et d’ouverture de nouveaux marchés

Le déménagement des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros d’Abomey-Calavi et le Mall du Stade de l’Amitié de Cotonou se déroulera du lundi 5 au jeudi 15 janvier 2026. L’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) a également annoncé l’ouverture de nouveaux marchés modernes.

Le transfert des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros d’Abomey-Calavi et le Mall du Stade de l’Amitié de Cotonou sera effectif dans la période du 05 au 15 janvier 2026, selon un communiqué de l’ANaGeM. La démolition des zones libérées à Dantokpa débutera la semaine suivante, précise la même source.

Ouverture des nouveaux marchés modernes

– Le marché de Houndjro à Abomey sera ouvert le 29 novembre 2025 ;

– Les marchés de PK3 et de Cococodji seront ouverts en décembre 2025.

19 novembre 2025 par ,