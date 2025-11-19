mercredi, 19 novembre 2025 -

499 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Economie marchande

Dates de déménagement de Dantokpa et d’ouverture de nouveaux marchés




Le déménagement des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros d’Abomey-Calavi et le Mall du Stade de l’Amitié de Cotonou se déroulera du lundi 5 au jeudi 15 janvier 2026. L’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) a également annoncé l’ouverture de nouveaux marchés modernes.

Le transfert des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros d’Abomey-Calavi et le Mall du Stade de l’Amitié de Cotonou sera effectif dans la période du 05 au 15 janvier 2026, selon un communiqué de l’ANaGeM. La démolition des zones libérées à Dantokpa débutera la semaine suivante, précise la même source.

Ouverture des nouveaux marchés modernes
 Le marché de Houndjro à Abomey sera ouvert le 29 novembre 2025 ;
 Les marchés de PK3 et de Cococodji seront ouverts en décembre 2025.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Lire la suite

FCBE, premier parti à déposer son dossier pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
Lire la suite

L’intégration du Bénin dans les chaînes de valeurs mondiales en débat


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction Générale de l’Economie (DGE) du Mnistère des finances a (…)
Lire la suite

La CCI Bénin et le CÉNB scellent un accord pour renforcer la (…)


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI (…)
Lire la suite

Une mission économique marocaine à Cotonou du 15 au 17 décembre


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille du 15 au 17 décembre 2025 une importante mission (…)
Lire la suite

Près de 2 000 milliards d’USD de paiements instantanés en 2024


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion (…)
Lire la suite

Benin Cashew honore le Bénin aux Reuters Global Sustainability Awards


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin s’impose une fois de plus sur la scène internationale de (…)
Lire la suite

Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


12 novembre 2025 par La Rédaction
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Un village de vacances Club Med dans 2 ans à Avlékété


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 12 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le Président de la BIDC plaide pour une augmentation du financement (…)


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin finance la construction d’un Centre numérique au CAEIS


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation d’Ecobank Bénin, conduite par la Chef division Banque (…)
Lire la suite

Elumelu en tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les (…)


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la (…)
Lire la suite

Les travaux de construction et de réhabilitation de 80 retenues d’eau (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 05 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

FasterCapital s’associe à ETL pour accélérer le transport interurbain (…)


3 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Eagle Travel and Logistic SARL (ETL), startup pionnière du transport (…)
Lire la suite

La CCI Bénin clôture octobre sous le signe du “Consommons local”


3 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le dernier Afterwork 100 % local du mois d’octobre, organisé par la (…)
Lire la suite

Le nouveau marché moderne de Guèma inauguré


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau marché de Guéma, dans la ville de Parakou, est désormais (…)
Lire la suite

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et (…)
Lire la suite

La CCI Bénin ouvre le débat sur la transformation semi-industrielle de (…)


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Un débat économique, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires