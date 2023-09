Date et sites retenus pour la visite médicale au concours militaire

Les candidats admissibles au concours de recrutement à titre spécial dans les Forces Armées Béninoises sont convoqués pour la visite médicale prévue pour lundi 25 septembre 2023 à partir de 6 heures.

La visite médicale au concours de recrutement à titre spécial dans les Forces Armées Béninoises se déroulera sur quatre sites à Cotonou, Abomey, Parakou et Natitingou lundi 25 septembre 2023 à partir de 06 heures.

« Les candidats doivent se présenter dans les centres de visite médicale, en tenue de sport, munis d’une copie de leur acte de naissance et de leur carte d’identité », indique le chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi, dans un communiqué en date du mardi 19 septembre 2023.

Il s’agit du Centre Médico-Social de Cotonou pour les admissibles des départements de l’Atlantique, du Littoral, de l’Ouémé et du Plateau ; du Centre Médico-Social de Goho (Abomey) pour les admissibles du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines ; du Centre Médico-Social de Parakou pour les admissibles des départements du Borgou et de l’Alibori et du Centre Médico-Social de Natitingou pour les admissibles des départements de l’Atacora et de la Donga.

