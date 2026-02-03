Dantokpa se prépare à un déménagement progressif

Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. L’annonce a été faite par la directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANAGEM), Eunice Loisel Kiniffo.

Intervenant sur un Podcast, elle a précisé que les autorités entendent privilégier une transition en douceur. « Le chef de l’État nous a dit de laisser les dames vendre calmement pendant cette période de fête et après, elles vont déménager tout doucement », a-t-elle affirmé.

Selon la responsable de l’ANAGEM, le marché de Dantokpa compte actuellement 33 secteurs d’activités regroupant environ 20 000 personnes. Un recensement exhaustif a été mené directement sur le site pendant 45 jours afin d’identifier chaque marchand et de garantir un relogement adapté dans les nouveaux espaces commerciaux.

Plusieurs sites ont été retenus pour accueillir les commerçants appelés à quitter Dantokpa. Une partie sera installée au Pôle commercial Général Mathieu Kérékou, situé à proximité du stade GMK à Cotonou, tandis que d’autres rejoindront le marché de gros, le Pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, ou encore différents marchés de détail.

Des capacités d’accueil ont déjà été sécurisées, notamment au marché de Midombo où un bloc de 336 places et des boutiques sont réservés aux commerçants de Dantokpa.

Des espaces sont également disponibles dans les marchés de Wologuèdè, Aidjèdo, Mènontin et Hlazounto, à Agla, où environ 150 places restent encore accessibles.

