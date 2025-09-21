Daniel EDAH, une candidature qui s’impose à l’opposition

Dans un contexte d’incertitude et de tensions internes, l’opposition béninoise, Les Démocrates notamment, peuvent faire bloc autour de l’ancien commissaire de la CEDEAO, Daniel EDAH, candidat en 2016, pour les élections présidentielles très attendues de 2026 au Bénin.

Plusieurs jours après la désignation de Romuald Wadagni pour porter la candidature de la mouvance présidentielle, l’opposition béninoise, Les Démocrates, peinent à désigner un candidat qui fasse l’unanimité. Pour surmonter cette difficulté, le choix d’un candidat neutre et rassembleur s’impose. Et Daniel EDAH, ex commissaire de la CEDEAO, et candidat à l’élection présidentielle de 2016 au Bénin, incarne mieux ce profile que plusieurs autres acteurs politiques tels que Nourou-Dine Saka Saley, Nourénou Atchadé ou encore, Éric Houndété.

Alors que beaucoup hésitent à se prononcer, Daniel EDAH est le premier à annoncer sa candidature à l’élection présidentielle de 2026. Il est le seul à avoir structuré son programme et occupe le terrain médiatique depuis plusieurs mois voire des années, face à des rivaux encore indécis et hésitants.

Au regard des nouvelles lois électorales au Bénin qui exigent des parrainages d’élus majoritairement pro-Talon, un opposant radical a peu de chances d’être retenu. Daniel EDAH, plus modéré et indépendant, peut sembler moins menaçant que les ténors des Démocrates. Ce qui augmentant ses chances d’être accepté dans la course. Très fédérateur, il attire aussi des micro-partis, mouvements citoyens et la diaspora. Des atouts importants qui renforcent sa légitimité comme candidat de compromis.

