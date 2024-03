Prof Dandi Gnamou entre en fonction ce lundi

Une cérémonie de passation de charges se déroulera en fin de matinée ce lundi 04 mars 2024 entre la présidente entrante de la Haute Cour de Justice, Dandi Gnamou et Marie Cécile de Dravo Zinzindohoué en fin de mandat.

Professeur Dandi Gnamou, la 6è présidente de la Haute Cour de Justice entre officiellement en fonction lundi ce lundi 04 mars 2024. C’est lors d’une cérémonie de passation de charges qui se déroulera en fin de matinée au siège de la haute juridiction à Porto-Novo.

Marie Cécile de Dravo Zinzindohoué, la présidente sortante va passer le témoin au Professeure Dandi Gnamou en présence de plusieurs personnalités. De sources proches de la haute juridiction, les présidents respectifs de l’Assemblée nationale et de la Cour suprême seront présents à la cérémonie solennelle.

Dandi Gnamou a été élue présidente de la Haute Cour de Justice, vendredi 1 er mars, à l’unanimité des treize membres de la haute juridiction.

Dandi Gnamou est Professeure des universités. Elle est la présidente de la chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes.

Précédemment Secrétaire générale de la Cour suprême cumulativement avec ses fonctions de juge de la Cour des Comptes, Dandi Gnamou est « juriste de haut niveau ayant une expérience avérée dans les domaines énergétique, pétrolier et minier (Conseiller juridique du Ministre) ; législatif (Palais du Luxembourg) et dans le domaine de la protection des données personnelles et de la publicité audiovisuelle (Institut TELECOM France) ». Elle est membre du Conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien juridique de la Banque Africaine de Développement (BAD).

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État, selon l’article 136 de la Constitution béninoise.

