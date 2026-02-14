Damase Akpoyètè élu maire de Zagnanado

La commune de Zagnanado est désormais dirigée par Damase Akpoyètè. Il est élu maire pour la nouvelle mandature à l’issue de l’installation du conseil communal ce samedi 14 février 2026.

‎Enseignant d’histoire-géographie, docteur en géographie et ancien chef d’arrondissement d’Agonlin-Houégbo, le nouveau maire est un visage connu de la gouvernance locale. Conseiller communal depuis deux mandats, il a également présidé la Commission des affaires domaniales et la commission des relations avec les institutions du PCCRI.

‎Pour l’épauler, Aïtchedji Odilon (Zagnanado Centre) a été désigné premier adjoint au maire, tandis que Marx Franck Ahouandjinou, élu de Don-Tan, occupe le poste de deuxième adjoint.

