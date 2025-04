Dallys Ahouangbenon à la tête de la Direction des incendies et secours

Le lieutenant-colonel Noudéhouénou Dallys Ahouangbenon est le nouveau patron des sapeurs-pompiers. Il a été nommé mardi 29 avril 2025.

Un nouveau patron à la tête de la Direction des incendies et secours (DIS). Il a nom Noudéhouénou Dallys Ahouangbenon. Sa nomination a été prononcée, ce 29 avril par le directeur général de l’Agence béninoise de protection civile selon Bip Radio. Il succède au lieutenant-colonel Sanni Gomina.

Le lieutenant-colonel Ahouangbenon a occupé depuis 2020 le poste de directeur adjoint du Groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin.

Dallys Ahouangbenon a un diplôme de master en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes de l’Université SOA2 de Yaoundé au Cameroun. Il a aussi effectué une mission des Nations unies en Côte d’Ivoire en tant commandant d’une compagnie d’infanterie. Dans le cadre de la MINUSMA, il a été déployé à l’École nationale de protection civile au Mali. Âgé de 42 ans, Noudéhouénou Dallys Ahouangbenon est marié et père de trois enfants.

Le directeur général de l’Agence béninoise de protection civile a aussi procédé à la nomination de Mohamadou Assouma en tant que directeur de la gestion des risques et catastrophes et Casimir Etchiha directeur du matériel et des infrastructures.

