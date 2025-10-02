Dakar accueille la première édition du Festival des Arts et de la Culture de l’Afrique de l’Ouest

La capitale sénégalaise accueillera, du 30 novembre au 7 décembre 2025, la première édition du Festival des Arts et de la Culture de l’Afrique de l’Ouest (ECOFEST), un événement dédié à la célébration de la richesse et de la diversité du patrimoine artistique et culturel ouest-africain, qu’il soit matériel ou immatériel.

Issu de la volonté des Chefs d’État et de Gouvernement de faire de la culture un pilier de l’intégration régionale, ECOFEST voit le jour grâce à la collaboration entre les Commissions de la CEDEAO, de l’UEMOA et l’État du Sénégal. Après un important travail préparatoire impliquant experts et professionnels du secteur, le Sénégal se prépare à accueillir cette première édition.

Placée sous le thème : « Mutations et crises politiques en Afrique de l’Ouest : que peut faire la culture ? », cette rencontre inédite invite à une réflexion profonde sur le rôle que peut jouer la culture face aux bouleversements sociaux et politiques que traverse la région.

Dans un contexte marqué par la fragilité, les risques de désintégration et la perte de cohésion sociale, la culture apparaît comme un levier d’unité, un moteur de paix et un vecteur d’intégration régionale. Elle constitue un socle de rassemblement pour les peuples d’Afrique de l’Ouest, unis par des histoires et des valeurs communes.

Au-delà d’une simple manifestation artistique, ECOFEST se veut un espace d’échange, de valorisation des identités, de renforcement des liens entre les peuples et de promotion de l’économie créative à l’échelle régionale. Il offre aux populations l’opportunité d’affirmer leurs aspirations, leur diversité et leur volonté de vivre ensemble.

À travers ce thème, ECOFEST 2025 ambitionne de susciter un dialogue ouvert entre artistes, institutions, acteurs culturels et citoyens, afin d’explorer les réponses que la culture peut apporter aux mutations en cours. L’événement vise également à renforcer les politiques culturelles et à encourager des approches innovantes pour une Afrique de l’Ouest plus solidaire et tournée vers l’avenir.

