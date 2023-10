Dakar abrite la 2e Conférence internationale pour le dialogue et la paix

Le Mouvement des Sahraouis Pour la Paix (MSP) présidé par Lhaj Ahmed Barikalla, organise le 27 et 28 octobre 2023 sa deuxième Conférence internationale pour le dialogue et la paix, à la salle 04 avril du Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) à Dakar. Cette initiative vise à trouver une solution pacifique au dossier du Sahara marocain.

Le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP), en collaboration avec le Centre africain d’intelligence stratégique pour la paix (CISPAIX), organise la 2e Conférence internationale pour le dialogue et la paix au Sahara occidental les 27 et 28 octobre 2023 à Dakar au Sénégal.

Cette initiative vise à capitaliser les efforts du MSP de se consolider en tant que "troisième voie" dans la recherche d’une solution pacifique au problème du Sahara et de mettre fin à la tragédie que subissent les Sahraouis depuis plusieurs décennies.

D’imminentes personnalités d’Europe, d’Afrique et d’Amérique Latine participent, en présentiel, aux travaux de la conférence. Il s’agit de SEM Domitien NDAYIZEYE, ancien président du Burundi ; M. Jose Bono Martinez, ancien ministre de la Défense espagnol ; M. Miguel Ángel Rodriguez Mackay, ancien Ministre des Affaires Étrangères du Pérou ; M. Adalberto Carlos Agozino, politologue et Président de l’Institut Argentin des Études Stratégiques.

Parmi les personnalités qui interviendront à distance, il y a l’ancien Président du Gouvernement espagnol Rodriguez Zapatero et l’ex Ministre des Affaires Etrangères espagnol, Miguel Angel Moratinos.

Le Mouvement des Sahraouis pour la Paix est une force politique émergente représentant les Sahraouis qui ne s’identifient pas au projet politique du Polisario. Le MSP vise à rapprocher les positions des Sahraouis des Provinces du Sud marocaines et ceux des camps de Tindouf sur une solution pacifique du conflit du Sahara.

