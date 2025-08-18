Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi

C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa préparation. Le coach Yaya Koné a reçu le feu vert, après une réunion jugée « fructueuse » avec les responsables de la SONEB Sports.

Après plusieurs semaines d’incertitudes, Dadjè FC peut enfin se remettre au travail.

Les obstacles, notamment financiers, ont été entièrement levés. « Tout est prêt pour que l’équipe reprenne dans de bonnes conditions », confie une source proche du staff technique à l’issue d’une réunion tenue ce lundi avec les responsables de la SONEB Sports.

Les entraînements reprennent ce mardi 19 août 2025.

Le club champion du Bénin se prépare dans le cadre de la saison 2025–2026 des compétitions interclubs de la Confédération Africaine de Football (CAF).

M. M.

18 août 2025 par ,