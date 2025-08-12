Dadjé FC au ralenti à l’approche de La Ligue des Champions CAF

Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, Dadjè FC, champion en titre du Bénin, traverse des difficultés à moins d’un mois de son déplacement en Libye.

Dadjè FC de SONEB SPORTS (société sportive filiale de la Société Nationale des Eaux du Bénin) a du mal à mettre en exécution la feuille de route de préparation pour la Ligue des champions de la CAF. Alors que le tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF débute avec les matchs aller du 19 au 21 septembre 2025, rien ne se dessine à Dadjè FC. À quelques jours de la reprise des séances d’entrainements programmée pour le 15 août, de nombreux joueurs sont en fin de contrat, sans qu’aucun renouvellement ne soit acté.

Le recrutement des joueurs pour renforcer l’équipe en vue de la compétition africaine est également au point mort. Cette inaction fragilise sérieusement l’effectif et compromet les chances du club face à des adversaires mieux préparés.

Entre absence d’entraînements, joueurs en fin de contrat et incertitudes au sein de la direction, rien ne laisse présager une prouesse de Dadjè FC. Selon les informations, l’entraîneur ivoirien Koné Yaya est encore à Abidjan, faute de billet d’avion.

À ce rythme, la participation de Dadjè FC à la Ligue des champions s’annonce compromise. Sans préparation adéquate, les supporters risquent de voir s’évanouir tout espoir d’un parcours honorable.

C’est tout simplement triste et dommageable pour le football béninois qui a bénéficié de plusieurs dizaines de millions de FCFA de subventions , de l’État , depuis l’avènement du régime de la rupture.

Paul Tonon

