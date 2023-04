Daddah Donatien obtient son doctorat en santé publique à ULB (Bruxelles)

L’épidémiologiste et médecin du travail, Daddah Donatien a soutenu brillamment sa thèse de doctorat en santé publique le mardi 28 mars 2023 à l’Ecole de Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles. C’était à l’occasion d’une soutenance publique devant un jury international composé des enseignants des écoles de santé publique de Belgique, du Bénin, de France, du Togo, et du Burkina-Faso.

Daddah Donatien désormais docteur en santé publique. Il a défendu sa thèse de doctorat le mardi 28 mars dernier sur le thème : « Mieux comprendre les aspects épidémiologiques des accidents de la route pour de meilleures décisions de sécurité routière au Bénin ».

L’impétrant a démontré à travers ses recherches que les accidents de la route constituent un fléau qui occasionne au Bénin de nombreux décès et complications invalidantes. Les causes de ces décès et complications invalidantes selon les résultats de recherche, sont liées à l’usager de la route, au véhicule et ou à l’environnent. Les victimes des accidents de la route au Bénin selon la thèse de Daddah Donatien, sont majoritairement des jeunes motocyclistes de sexe masculin. Les piétons et les motocyclistes sont plus exposés à des risques d’accident aux intersections des grands axes routiers des villes. Les hommes sont plus exposés à des risques d’accidents graves ou mortels ; les accidents survenant sur routes principales sont les plus graves ; et ceux qui surviennent dans les zones rurales ou la nuit, présentent des risques de décès, a fait observer le candidat.

Dans sa thèse, il expose que les complications qui surviennent 12 mois après un accident de la route au Bénin, étaient entre autre le handicap (12,50%), le syndrome de stress post-traumatique (26,46%) et le non-retour au travail (15,24%).

Au terme de ses recherches, le docteur à l’Université Libre de Bruxelles a fait des recommandations à l’endroit du Ministère de la santé, du Centre National de Sécurité Routière (CNSR), de la Police Républicaine, de la Société des Infrastructures routières du Bénin (SIRB) et du Bureau d’Analyses et d’investigation (BAI). Lesquelles recommandations permettront selon lui, d’améliorer la sécurité routière au Bénin et de sauver des vies.

F. A. A.

