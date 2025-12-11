DSI, DST, PRMP et SAA au test de sélection le 20 décembre

Les épreuves de sélection des candidats présélectionnés aux postes de Directeur des Systèmes d’Information (DSI), Directeur des Services Techniques (DST), Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et Secrétaire Administratif d’Arrondissement (SAA) se tiendront le samedi 20 décembre 2025 à Cotonou.

Selon un communiqué du coordonnateur de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les candidats présélectionnés pour les fonctions de Secrétaire Administratif d’Arrondissement (SAA) subiront un « test écrit ».

Les présélectionnés aux fonctions de Directeur des Systèmes d’Information (DSI), Directeur des Services Techniques (DST), Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) passeront, eux, « un entretien individuel devant un jury ».

Les épreuves se dérouleront le samedi 20 décembre 2025 au CEG Sainte Rita de Cotonou.

Les candidats SAA doivent être présents « à 07 heures au plus tard ». Ceux des profils DSI, DST et PRMP sont attendus « à 08 heures 45 minutes au plus tard ».

« Les téléphones portables ne sont pas admis dans les salles de composition ». Chaque candidat devra présenter une pièce d’identité valide et se munir d’un stylo bleu, a précisé le communiqué signé par le coordonnateur Landry Hinnou.

M. M.

COMMUNIQUE TEST ET ENTRETIEN INDIVIDUEL

LISTE DES SAA, DSI, DST et PRMP PRESELECTIONNES

11 décembre 2025 par ,