Fonctions dans les mairies

DSI, DST, PRMP et SAA au test de sélection le 20 décembre

(Liste des 2473 présélectionnés)




Les épreuves de sélection des candidats présélectionnés aux postes de Directeur des Systèmes d’Information (DSI), Directeur des Services Techniques (DST), Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et Secrétaire Administratif d’Arrondissement (SAA) se tiendront le samedi 20 décembre 2025 à Cotonou.

Selon un communiqué du coordonnateur de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les candidats présélectionnés pour les fonctions de Secrétaire Administratif d’Arrondissement (SAA) subiront un « test écrit ».

Les présélectionnés aux fonctions de Directeur des Systèmes d’Information (DSI), Directeur des Services Techniques (DST), Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) passeront, eux, « un entretien individuel devant un jury ».

Les épreuves se dérouleront le samedi 20 décembre 2025 au CEG Sainte Rita de Cotonou.

Les candidats SAA doivent être présents « à 07 heures au plus tard ». Ceux des profils DSI, DST et PRMP sont attendus « à 08 heures 45 minutes au plus tard ».

« Les téléphones portables ne sont pas admis dans les salles de composition ». Chaque candidat devra présenter une pièce d’identité valide et se munir d’un stylo bleu, a précisé le communiqué signé par le coordonnateur Landry Hinnou.
M. M.

COMMUNIQUE TEST ET ENTRETIEN INDIVIDUEL

LISTE DES SAA, DSI, DST et PRMP PRESELECTIONNES

11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou


11 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou

Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme (…)
Job Emploi : Recherche d’un grutier et d’un hydrographe


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T .poste (…)
L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en (…)
100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 (…)
La phase sportive du concours Police démarre ce vendredi 12 décembre


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Pascal Tigri trouve refuge chez notre voisin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le lieutenant-colonel Pascal Tigri, auteur du coup d’Etat déjoué au (…)
Les présidents d’institutions condamnent le coup de force du 07 décembre


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les institutions de la République condamnent avec fermeté la tentative (…)
Le HCPC salue l’intégrité des Forces de défense et sécurité


9 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption (HCPC), Jacques (…)
Les populations de Banikora disent « NON » aux coups d’Etat


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations de la commune de Banikoara, dans le département de (…)
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Yayi condamne la tentative de coup d’Etat et exprime sa solidarité à Talon


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni Yayi a réagi après le coup (…)
Voici les deux armées africaines qui ont appuyé le Bénin


8 décembre 2025 par Marc Mensah
Des forces régionales ont appuyé l’armée béninoise dans la journée du 7 (…)
La base militaire de Togbin identifiée comme épicentre de l’insurrection


8 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en session extraordinaire ce lundi 8 décembre 2025, sous la (…)
La France condamne la tentative de coup d’Etat au Bénin


8 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La France a formellement condamné la tentative de coup d’Etat survenue (…)
Conseil extraordinaire des ministres ce lundi


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement se (…)
« Le putsch ne fait pas partie de nos solutions pour résoudre les (…)


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la Cour constitutionnelle, Me Robert Dossou a (…)
Edouard Loko exprime son sa solidarité au personnel de la SRTB


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au lendemain de la tentative de coup d’Etat mise en échec par l’Armée (…)
