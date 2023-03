DOSSOUHOUI satisfait des travaux sur le lac Ahémé et le canal de Djondji

Les travaux d’assainissement, de dragage et les opérations d’installation de frayères se déroulent bien. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston DOSSOUHOUI au terme d’une visite jeudi 09 mars 2023 sur le lac Ahémé et le canal de Djondi s’est dit très satisfait.

« Ce que j’ai vu est rassurant. Les frayères ont pu être installées, même si cela a mis un peu de temps que prévu », c’est ce qu’a laissé entendre le ministre de l’agriculture jeudi 09 mars au terme d’une visite. Les frayères explique Gaston DOSSOUHOUI sont « des réserves biologiques ». « Ce sont des espaces qui ne seront pas exploitées pour la pêche, mais où il est mis en place un dispositif pour permettre aux essences aquatiques de se multiplier et alimenter progressivement le lac avec des alevins qui vont grossir et permettre aux gens d’avoir suffisamment du poisson et gagner de l’argent », a ajouté le ministre satisfait également du niveau de dragage qui selon lui, a permis d’avoir une profondeur de dix (10) mètres en marée basse. Deux grandes zones de frayères y sont installées et deux autres seront encore construites, a informé Gaston DOSSOUHOUI. D’après lui, avec cette profondeur, les poissons venus de l’océan Atlantique auront un écosystème favorable pour faire les pontes et les alevins pourront grossir dans de bonnes conditions.

Au niveau du lac à Djondji poursuit le ministre, un dragage pilote sur plus de 200 hectares se fait. « Le sable qui en est sorti a permis de récupérer encore de plus de 250 hectares de terre ferme, exploitables pour beaucoup d’autres choses. Mieux, sur ces terres récupérées sont testées les cultures de cocotier, de manioc, de bananiers. Si ça marche, les populations du lac qui ne peuvent pas s’adonner qu’à la pêche, doivent aussi avoir des activités alternatives sur le continent pour vivre de ce qu’elles font », a expliqué le ministre DOSSOUHOUI.

Il a profité de cette visite pour apprécier le niveau d’assainissement sur les plans d’eau. Par endroit, le constat est rassurant, mais les milieux où les populations sont encore réfractaire, il faudra poursuivre les échanges, a informé le ministre de l’agriculture.

Outre le lac Ahémé et le canal de Djondji, l’autorité ministérielle a également parcouru le canal de Tihimey menant sur l’embouchure de la bouche du Roy.

