DOSSOUHOUI annonce 02 défis pour la campagne agricole 2023-2024

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston DOSSOUHOUI a procédé au lancement officiel jeudi 27 avril 2023 à Kétou, dans le département du Plateau, de la campagne agricole 2023-2024. La cérémonie officielle de lancement a été marquée par la présence de plusieurs personnalités dont le représentant résident de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

« Cluster agricole pour la promotion des chaînes de valeurs : Acquis et perspectives », c’est le thème retenu pour la campagne agricole 2023-2024. Le lancement officiel a eu lieu jeudi 27 avril 2023 à Kétou, dans le département du Plateau. Procédant au lancement de la campagne, le ministre de l’agriculture a annoncé 02 principaux défis.

Le premier consiste à « améliorer la productivité, renforcer les capacités des acteurs pour développer les chaînes de valeurs, assurer la diversification agricole, pour avoir une production de plus en plus accrue, à partir desquelles chaque acteur tire son profit ». Le second défi à relever à l’occasion de cette campagne agricole, est de rendre disponible la matière première pour l’industrialisation du Bénin. Cette industrialisation d’après le ministre, passe par l’agro-industrie. « C’est d’abord ce que nous avons à portée de main. Le jour où nous aurons les mines, de l’or, du pétrole, il y aura une autre industrialisation », a-t-il confié.

F. A. A.

28 avril 2023 par