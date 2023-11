DES BALLETS POUR RIEN

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon à quelle nécessité répond le passage de mes Neveux et Nièces secrétaires généraux de Centrales syndicales et responsables d’ organisations de la Société dite Civile devant la Commission Budgétaire de l’Assemblée Nationale ; vu qu’il y a déjà le rapport et les observations de leur institution constitutionnelle représentative, le Conseil Economique et Sociale, où siègent tous les grands pontes syndicaux et les gros morceaux de la Société civile, car il parait que les indemnités y sont très costaudes …

Mais il faille bien que mes Neveux et Nièces Députés méritent les quantités de jetons qui tombent des travaux dit préparatoires de la session budgétaire, qui plus qu’à leurs tours, les amènent à des séances balnéaires à Grand-Popo …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez que de toute façon, les défilés des ministres et autres responsables d’institution devant la Commission Budgétaire à Porto-Novo ne comptent que pour du beurre comparativement aux séances d’arbitrage au Ministère des Finances , vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

