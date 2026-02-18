mercredi, 18 février 2026 -

924 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Marchés publics au Bénin

DELALIE PE et sa promotrice exclus pour fraude




L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé, le 12 février 2026, l’exclusion des marchés publics en République du Bénin, l’établissement DELALIE PE pour 2 ans et sa gérante pour une durée de 5 ans.

Dans sa décision n°2026-014, le Conseil de Régulation de l’ARMP a établi le caractère non-authentique des attestations de bonne fin d’exécution et des contrats produits par « DELALIE PE ». Ces documents avaient été soumis dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix n°024/MJL/PRMP/SP-PRMP du 9 octobre 2025, portant sur l’achat de pièces de rechange pour la réparation de matériels tels que des ascenseurs, groupes électrogènes, climatiseurs et équipements informatiques.

L’affaire a débuté par une dénonciation de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la justice et de la législation, qui a transmis à l’ARMP des pièces suspectes et un mémoire mettant en lumière des présomptions de fraude. Après une enquête approfondie, l’ARMP a confirmé que les documents fournis par « DELALIE PE » étaient falsifiés.

Lors de son audition, la PRMP du Ministère du Travail et de la Fonction Publique a également confirmé que les attestations de bonne fin d’exécution et les contrats produits par l’entreprise étaient non authentiques.

Face à ces irrégularités, l’ARMP a ordonné le rejet de l’offre de « DELALIE PE » et la poursuite de la procédure de passation de marché. 

En application des articles 122 et 123 de la loi n°2020-26 portant code des marchés publics, l’entreprise a été exclue de la commande publique pour une durée de deux ans, du 19 février 2026 au 18 février 2028.

Madame PADONOU Eudoxie, promotrice de l’établissement, a quant à elle été sanctionnée par une exclusion de cinq ans, jusqu’au 18 février 2031.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

« NYUMBA SARL » exclue des marchés publics pour 02 ans


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La société « NYUMBA SARL » a été exclue de la commande publique pour (…)
Lire la suite

URBANI TP exclue des marchés publics pour fraude


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

Inscription ouverte pour le renforcement de 7050 artisans


17 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a lancé, à travers l’Agence Nationale de Protection (…)
Lire la suite

La CCI Bénin rejoint le Conseil d’Administration de la Chambre Islamique


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) intègre le (…)
Lire la suite

Les cinq (5) premières Banques au Bénin de 2022 à 2025


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au 31 décembre 2025, le total bilan de toutes les Banques agrées en (…)
Lire la suite

Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, (…)
Lire la suite

Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février (…)
Lire la suite

Dieudonné Agbaka, nouveau maire de Glazoué


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a désormais un (…)
Lire la suite

Voici les codes USSD attribués par l’ARCEP-Bénin aux opérateurs et (…)


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la (…)
Lire la suite

Les producteurs de soja et d’anacarde des Collines s’engagent à la GDIZ


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le mouvement GRoW26 - Grandir Ensemble a organisé vendredi 6 février (…)
Lire la suite

15 structures d’appui reçoivent 1,49 million USD de subventions


11 février 2026 par Marc Mensah
15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE) ont reçu, vendredi 6 (…)
Lire la suite

Nomination de Loknath Mishra au poste de directeur général de UBA UK


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine internationale United Bank for Africa (UBA) a (…)
Lire la suite

Recrutement des dirigeants de la future École des Métiers du Tourisme


5 février 2026 par Marc Mensah
L’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET) a lancé, (…)
Lire la suite

Le champ de Sèmè révèle un potentiel de 950 millions de barils


4 février 2026 par Marc Mensah
Le champ pétrolier offshore de Sèmè est estimé à 950 millions de barils (…)
Lire la suite

Un marché régional prévu à Èkpè (Sèmè-Podji)


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni mercredi 4 février 2026, a approuvé la (…)
Lire la suite

Karine Bachongy, nouvelle représentante de la Banque mondiale au Bénin


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Groupe de la Banque mondiale a désigné Karine Bachongy comme (…)
Lire la suite

Talon lance la Vision 2060 pour “un monde de splendeurs”


3 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires