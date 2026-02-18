DELALIE PE et sa promotrice exclus pour fraude

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé, le 12 février 2026, l’exclusion des marchés publics en République du Bénin, l’établissement DELALIE PE pour 2 ans et sa gérante pour une durée de 5 ans.

Dans sa décision n°2026-014, le Conseil de Régulation de l’ARMP a établi le caractère non-authentique des attestations de bonne fin d’exécution et des contrats produits par « DELALIE PE ». Ces documents avaient été soumis dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix n°024/MJL/PRMP/SP-PRMP du 9 octobre 2025, portant sur l’achat de pièces de rechange pour la réparation de matériels tels que des ascenseurs, groupes électrogènes, climatiseurs et équipements informatiques.

L’affaire a débuté par une dénonciation de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la justice et de la législation, qui a transmis à l’ARMP des pièces suspectes et un mémoire mettant en lumière des présomptions de fraude. Après une enquête approfondie, l’ARMP a confirmé que les documents fournis par « DELALIE PE » étaient falsifiés.

Lors de son audition, la PRMP du Ministère du Travail et de la Fonction Publique a également confirmé que les attestations de bonne fin d’exécution et les contrats produits par l’entreprise étaient non authentiques.

Face à ces irrégularités, l’ARMP a ordonné le rejet de l’offre de « DELALIE PE » et la poursuite de la procédure de passation de marché.

En application des articles 122 et 123 de la loi n°2020-26 portant code des marchés publics, l’entreprise a été exclue de la commande publique pour une durée de deux ans, du 19 février 2026 au 18 février 2028.

Madame PADONOU Eudoxie, promotrice de l’établissement, a quant à elle été sanctionnée par une exclusion de cinq ans, jusqu’au 18 février 2031.

M. M.

18 février 2026 par ,