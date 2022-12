D’importantes mesures pour maintenir les filles à l’école

Les mesures de gratuité en faveur des filles en âge de scolarisation seront renforcées au cours de l’année 2022-2023. Grâce au Projet d’Autonomisation des femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), plus de 30.000 jeunes filles des écoles et lycées bénéficieront de divers accompagnements.

A partir de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement a prévu l’extension de l’exonération de la contribution des filles du second cycle de l’enseignement général à titre expérimental dans 20 communes.

En complément aux efforts en matière de gratuité de la scolarité, le Projet d’Autonomisation des femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) est mis en place. Son objectif principal est de maintenir les filles à l’école, et d’œuvrer à la professionnalisation de leur parcours de formation, notamment au secondaire. La mise en œuvre du volet « Maintien des filles à l’école » du projet SWEDD vise à accompagner le gouvernement dans son ambition d’augmenter le taux de scolarisation et le taux de rétention des filles à l’école, plus précisément au niveau des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Le SWEDD ambitionne d’appuyer à terme, 30 000 filles de familles pauvres, de milieux déshérités, inscrites dans les établissements scolaires qui recevront des transferts monétaires conditionnels et d’appui en kits scolaires, 120 jeunes filles des mêmes conditions, scolarisées (filles en série C et D, en Sciences et Techniques Industrielles, Sciences et Techniques Agricoles) et 120 jeunes filles des mêmes conditions, sorties bachelières des établissements d’enseignement général et des lycées techniques et professionnels, désirant poursuivre à l’université, et n’ayant aucun appui pour réaliser ce rêve, renseigne le document de budget 2023 de l’Etat.

Des transferts monétaires conditionnels seront faits à 30 000 adolescentes et filles scolarisées des 77 communes ciblées à raison de 450 FCFA/fille/jour et pendant 22 jours de cours/mois pour 9 mois/an, et tout ceci durant les 3 années du projet pour les filles du primaire (CM1 et CM2) et de 600 FCFA/fille/jour suivant la même périodicité pour les filles du secondaire (de la 6ème en Terminale), renseigne le document de budget qui précise que :

« Des kits scolaires seront distribués en début d’année scolaire aux 30 000 filles bénéficiaires du programme de transferts monétaires pendant 3 années. Des bourses d’accompagnement aux études universitaires seront attribuées aux 10 meilleures filles par département (soit 120 filles), à raison 38 500 FCFA/mois/meilleure fille pendant 10 mois sur 3 ans, et ceci, dans tous les départements du pays. Des bourses d’accompagnement seront aussi attribuées aux 120 élèves filles inscrites dans les filières STI et STA de l’enseignement technique et la série C de l’enseignement secondaire général, à raison de 27500 FCFA/mois/fille pendant 10 mois sur 3 années, dans tous les départements du pays », précise le document.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé des sessions de formation des formateurs sur l’éducation sexuelle intégrée dans les zones ciblées. Ces formations cibleront 420 enseignants (Français, SVT, EFS, Hygiène, Droit), 30 Formateurs, 90 encadreurs et superviseurs, 37 inspecteurs de zones, 180 conseillers pédagogiques, 60 animateurs d’établissements et 750 élèves.

