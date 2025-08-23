D’importantes décisions pour accélérer le développement du tennis en Afrique

Réunis du 21 au 23 août 2025 à Cotonou, les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis (CAT) ont tenu une session axée sur le développement du tennis africain. Des décisions majeures ont été prises, touchant entre autres à l’organisation des compétitions, à la formation et à la mobilisation de ressources pour le tennis sur le continent.

Cotonou a accueilli pour la première fois en présentiel une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de Tennis (CAT). À l’invitation du président de la CAT, Jean-Claude Talon, les représentants des cinq zones de la confédération se sont réunis pour réfléchir à des piste concrètes de développement.

Selon Hichem Riani, Directeur général de la CAT et Secrétaire exécutif du comité, plusieurs résolutions ont été entérinées à l’issue des discussions. Parmi elles, la confirmation de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Tennis, prévue pour la première semaine de décembre 2025 ; l’organisation de l’Assemblée générale de la CAT, immédiatement après la CAN ; la programmation de compétitions africaines pour les semaines et mois à venir. À en croire, le secrétaire général du Comité exécutif de la CAT, des négociations seront engagées dès septembre avec l’instance internationale sur les sujets relatifs au budget de développement du tennis en Afrique.

D’autres sujets de fond ont également été débattus, notamment la promotion des compétitions jeunes, la formation des formateurs, l’amélioration des infrastructures, le renforcement du positionnement de l’Afrique dans les compétitions internationales ainsi que la recherche active de sponsors et de ressources additionnelles.

Dans un climat “très convivial et très ouvert’’, la réunion a permis un échange franc entre les membres.« La Confédération africaine du tennis est un outil pour contribuer au développement du tennis en Afrique. Nos jeunes sont en train de réaliser des résultats très pertinents à l’échelle mondiale et nous sommes fiers de ces réalisations. Le président Jean-Claude Talon et tous les membres du comité exécutif de la CAT sont en train de faire énormément d’efforts afin d’encourager cette jeune élite », a ajouté Hichem Riani.

La représentante des femmes au sein de la CAT, Fatime Kanté, a quant à elle salué l’hospitalité béninoise. « Je remercie le président Jean-Claude Talon, de nous avoir accueillis si chaleureusement. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons travaillé ensemble pendant ces quelques jours », a déclaré Fatime Kanté. Les décisions prises, poursuit-elle, permettront de booster nos différents programmes au sein de la CAT.

Cette session du comité exécutif à Cotonou marque un tournant pour le tennis africain. Elle illustre la volonté de la CAT de consolider ses acquis, de se réinventer et d’accélérer le développement du tennis sur le continent en misant sur les jeunes talents et des partenariats solides.

