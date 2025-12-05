D’importantes actions sociales annoncées dans le secteur de l’agriculture

Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice 2026 qui s’élève à la somme de 103 749 613 163 FCFA pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG) 2021 2026, le secteur agricole occupe une place centrale. Il est perçu selon le gouvernement, comme un moteur de transformation structurelle et un pilier de la croissance inclusive. En effet, l’agriculture est un levier direct de justice sociale et de redistribution et offre des opportunités d’insertion pour les jeunes et les femmes, souvent exclus du marché du travail formel. A ce titre, elle bénéficie de l’attention de l’Etat dans sa quête de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d’améliorer la rentabilité des activités agricoles.

En matière budgétaire, en additionnel aux efforts structurels en cours depuis bientôt une dizaine d’années, les crédits prévus pour 2026 s’élève à un montant de 103 749 613 163 FCFA.

Du point de vue opérationnel, les ressources sont orientées vers :

– l’appui à la production végétale et au renforcement de la résilience des exploitations agricoles ;

– les aménagements hydro-agricoles et la mise en place des infrastructures de désenclavement ;

– le renforcement du financement agricole et mécanismes assurantiels ;

– l’appui aux aménagements pastoraux (aires de pâturage, parcelles fourragères, couloirs de transhumance, poste de contrôle, etc.) ;

– le développement des infrastructures pour la valorisation des produits d’élevage et l’accès au marché ; et

– le renforcement du dispositif de transformation, le stockage et la conservation des produits agricoles ; etc.

F. A. A.

