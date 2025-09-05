Coups de poing entre pasteur et voleur dans une église

A Agoué, une localité du département du Mono, la Police républicaine a procédé à l’interpellation d’un présumé voleur dans la nuit du vendredi 5 septembre 2025.

Une tentative de vol déjouée dans l’église évangélique AUTO AUTO d’Agoué ce vendredi 5 septembre 2025. Les faits selon la Police, se sont produits dans la nuit aux environs de 3h 30. De retour d’une pêche infructueuse, le présumé voleur a jeté son dévolue sur l’église et tentait de dérober des objets de valeur. Le bruit provoqué par ses mouvements a attiré l’attention du pasteur. Une altercation physique a alors éclaté entre les deux hommes. Tandis que les coups de poings s’échangeaient entre l’homme de Dieu et le voleur, une patrouille policière est intervenue, rapporte la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux. Grâce cette intervention opportune des hommes en uniforme, le suspect a été maîtrisé et conduit au poste de police et placé en garde à vue. Le pasteur a été conduit aux soins les traitements nécessaires à sa blessure. Le mis en cause sera présenté au Procureur de la République pour répondre de ses actes.

F. A. A.

