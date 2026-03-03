mardi, 3 mars 2026 -

1763 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Boulevard de la Marina à Cotonou

Coup de filet contre les rodéos urbains : 2 individus arrêtés, 18 motos saisies




La Police républicaine mené une opération nocturne sur le boulevard de la Marina, dans le 12ᵉ arrondissement de Cotonou, pour mettre un terme aux rodéos urbains communément appelés « zéwé ». Bilan de l’intervention : 2 adolescents arrêtés et 18 engins immobilisés.

Les policiers ont investi, dans la nuit du dimanche 1er mars au lundi 2 mars 2026, le boulevard de la Marina. Ce tronçon très fréquenté est devenu ces derniers mois un point de ralliement de jeunes conducteurs adeptes de rodéos urbains ou motorisés communément appelés « zéwé ».

Aux environs de minuit, deux adolescents qui multipliaient les accélérations et démonstrations avec leurs motos sur le boulevard ont été interpellés par la police.

Ils ont été placés en garde à vue et seront présentés au parquet du tribunal de première instance de Cotonou jeudi 05 mars 2026.

Au cours de la même opération, dix-huit motocyclettes ont été contrôlées et mises en fourrière pour vérifications.

La montée des rodéos motorisés à Cotonou inquiète. Des axes comme la Marina, le boulevard Saint-Michel, Akpakpa ou encore les abords de l’aéroport de Cotonou sont régulièrement ciblés pour ces rassemblements nocturnes.

Face à la recrudescence du phénomène, la Police républicaine affiche une ligne dure. Les autorités rappellent que ces exhibitions, souvent relayées sur les réseaux sociaux, exposent leurs auteurs à des poursuites pénales.

Le rodéo motorisé (ou urbain) est un délit consistant à réaliser des acrobaties (wheelings, dérapages) avec un engins à deux ou plusieurs roues, compromettant la sécurité et la tranquillité publiques.
Les auteurs de ce type de délit encourent une peine d’emprisonnement et des amendes.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La caissière d’une banque jugée pour 15 millions FCFA de retraits (…)


3 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La caissière d’une banque de la place a comparu, mardi 03 mars 2026, (…)
Lire la suite

02 policiers jugés pour avoir libéré un présumé gayman contre 500 000 FCFA


3 mars 2026 par Judicaël ZOHOUN
Deux policiers en fonction au commissariat de police d’Akassato ainsi (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour la sécurité régionale


3 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 44e réunion du Comité des chefs d’état-major de la Communauté (…)
Lire la suite

56 cybercriminels arrêtés ce week-end


1er mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a interpellé 56 (…)
Lire la suite

2 détenus évadés à Lalo rattrapés à Bohicon


28 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour deux (02) présumés voleurs. 2 présumés voleurs, (…)
Lire la suite

La CRIET relaxe le commissaire de Kompa Maxime Adjidowé


28 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La chambre des appels de la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Attaque nocturne contre les postes de Police et de douane à Ségbana


27 février 2026 par Marc Mensah
Une attaque menée par des individus armés non identifiés a visé, dans (…)
Lire la suite

4 agents du CNHU devant le Procureur ce jeudi pour rançonnement


26 février 2026 par Marc Mensah
4 agents du service d’imagerie médicale du Centre National Hospitalier (…)
Lire la suite

Un couple arrêté pour trafic de faux médicaments


25 février 2026 par Marc Mensah
Une opération policière a conduit, dimanche 22 février 2026, à (…)
Lire la suite

Un commissariat attaqué à l’aube à Kouandé


24 février 2026 par Marc Mensah
Un commissariat de la ville de Kouandé a été la cible d’une attaque (…)
Lire la suite

2 ans de prison ferme requis contre Schadrac Watowédé Houngnibo


24 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Le parquet spécial de la CRIET a fait ses réquisitions le lundi 22 (…)
Lire la suite

130 candidats de la liste supplémentaire invités pour la visite médicale


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du concours direct de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Lire la suite

140 plaquettes de chanvre indien saisies à Tchetti


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les éléments du commissariat frontalier de Tchetti, localité située (…)
Lire la suite

L’affaire "décès d’une parturiente au CHUD Ouémé" s’ouvre à Porto-Novo


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Des agents de santé sont poursuivis dans l’affaire "décès d’une (…)
Lire la suite

Un prévenu risque 10 ans pour ventes multiples de parcelles


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Cour spéciale des affaires foncières a examiné, lundi 16 février (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour avoir détourné l’héritage d’un ami décédé


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, un homme a comparu, ce mardi 10 février 2026, devant les (…)
Lire la suite

Un locataire condamné pour 2,49 millions FCFA de loyers impayés


10 février 2026 par Marc Mensah
Le locataire d’un immeuble à Porto-Novo a été expulsé pour 46 mois de (…)
Lire la suite

Bertin Bada arbore ses attributs de Général 5 Etoiles


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Promu au grade de Général 5 Etoiles lors de la session extraordinaire (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires