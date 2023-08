Coup d’envoi du Tournoi Tous Ensemble ce samedi

Annoncée depuis des semaines, la première édition du "Tournoi tous ensemble" sera lancée ce samedi 05 Août 2023 sur le terrain du CEG Gbégamey dans le 11e arrondissement.

Le "Tournoi tous ensemble", c’est une compétition de football de petit camp qui va regrouper 13 arrondissements de Cotonou. 150 équipes des 165 quartiers seront représentées. Initiée par l’Association Road of Winners, la compétition démarre samedi prochain sur le terrain du CEG Gbégamey.

Le tournoi démarre par la phase des préliminaires. L’affiche AS Gbédiga vs Falese FC sera en ouverture à 15h. À la fin des préliminaires, le premier de chaque poule et le meilleur deuxième seront qualifiés directement pour les demi-finales.

