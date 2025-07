Cotonou marche pour l’environnement le 25 juillet

La cinquième édition de La Nocturne de Cotonou aura lieu vendredi 25 juillet 2025. En prélude à la marche ou course de 10 kilomètres, la promotrice a organisé une conférence de presse, lundi 21 juillet 2025, à la mairie de Cotonou, en présence du représentant du maire.

Sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environnement, dans une ambiance sportive. Tel est l’objectif de l’association Engagement Action Social (AES), en organisant La Nocturne de Cotonou, 5è édition. « Le sport est fédérateur. Il permet de réunir plusieurs couches de la population pour parler de la propreté de nos rues. Aujourd’hui, grâce à l’effort du gouvernement et de la Société de gestion de déchets, nos rues sont de plus en plus propres. Et nous devons en être fiers. Cette fierté doit nous responsabiliser », a indiqué Sandra Idossou, la présidente de l’AES, lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi 21 juillet, en prélude à l’événement.

Cette cinquième Nocturne se déroulera le vendredi 25 juillet prochain sous le signe de l’innovation. « Nous avons choisi comme lieu de rassemblement le Lycée Manoël Talon à Fidjrossè qui a un espace assez grand pour accueillir les 3000 personnes que nous attendons », explique la présidente de l’AES.

Une marche sportive et écologique ouverte à tous

Le parcours est de 10 km « avec des pancartes de sensibilisation ». Mais chaque participant est libre d’aller à son rythme. « Même les enfants peuvent marcher juste 2 km ou 3 km », indique Sandra Idossou qui invite les populations à « sortir massivement » pour « marcher », « courir ».

Il est prévu, selon la promotrice, une Tombola gratuite, avec des lots à gagner pour les participants. « Lors des éditions précédentes, certains ont gagné des billets d’avion. Cette année encore, nous avons des prix très intéressants », a précisé Sandra Idossou.

Une opération de recyclage de déchets sera lancée, en collaboration avec la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS). « (…) Nous allons inciter les participants à venir (…) avec leurs déchets recyclables. Ceux qui ont des cartons, des papiers, des verres… L’objectif, c’est d’amener la population à comprendre que les déchets peuvent être valorisés. En fonction de la quantité de déchets que les populations vont ramener dès vendredi sur des lieux, la Société de gestion propose d’offrir des goodies. Il y aura des surprises pour toutes les personnes qui vont venir avec leurs déchets recyclables », a fait savoir Sandra Idossou.

La Nocturne de Cotonou, c’est aussi plus de 100 bénévoles mobilisés et la participation de la police républicaine.

Un moment de dégustation de produits locaux viendra mettre un terme à La Nocturne de Cotonou. L’objectif est de promouvoir aussi le Consommons local.

La mairie de Cotonou en soutien

Représentant le maire Luc Sètondji Atrokpo, Paul Sehouhoue a salué l’initiative. « Dans le passé, notre ville était championne des déchets. Aujourd’hui, elle est citée en exemple ». A l’en croire, c’est à grâce aux efforts du gouvernment et ce genre d’initiative.

Le Président de la Commission permanente chargée des Affaires sociales, des activités culturelles, de la Santé et du Sport, a réaffirmé le soutien de la municipalité. « La ville est derrière vous. Elle va vous accompagner à tout moment », a assuré le représentant du maire de Cotonou.

M. M.

21 juillet 2025 par ,