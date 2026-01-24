samedi, 24 janvier 2026 -

Infrastructures et mobilité en milieu urbain

Cotonou, la métropole qui se modernise avec des moyens de transport informel




Cotonou change de visage. La métropole se modernise grâce à de nouvelles infrastructures, mais le trafic, lui, semble figé. En ce début d’année 2026, la mobilité urbaine reste le défi majeur du Grand Nokoué. Entre modernité et archaïsme, la ville cherche son second souffle.

Le bouchon n’est plus un incident de parcours. Il est devenu structurel. Sur l’axe Cotonou–Abomey-Calavi ou au carrefour Vêdoko, la saturation est totale. Les chiffres sont alarmants : le trafic atteint parfois 200 % de la capacité des routes. Résultat ? Un trajet de 30 km peut désormais durer plus d’une heure. Cette perte de temps pèse lourdement sur l’économie nationale.

Un déséquilibre modal frappant

Le transport à Cotonou repose sur un géant aux pieds d’argile : le secteur informel. Les taxis-motos, ou Zémidjans, occupent jusqu’à 75 % du flux global. Certes, ils sont rapides, mais leur omniprésence crée une insécurité chronique. Ils sont impliqués dans plus de 30 % des urgences hospitalières. La cohabitation entre ces milliers de deux-roues et les poids lourds du port devient intenable.

L’absence de transport en commun

Le fond du problème est là : Cotonou manque d’une politique de transport en commun d’envergure. Sans bus à haute capacité ou réseau ferroviaire urbain, chaque citoyen se tourne vers son propre véhicule ou un Zémidjan. De plus, le trafic de transit vers les pays enclavés traverse encore le centre-ville, faute de voies de contournement achevées.

Le coût environnemental est élevé. La vétusté des moteurs et l’usage de l’essence de contrebande (Kpayo) empoisonnent l’air. Les émissions de gaz toxiques dépassent régulièrement les normes. Pourtant, l’espoir renaît avec les grands chantiers actuels : l’échangeur de Vêdoko et le contournement Nord de 37 km devraient bientôt soulager le cœur de la ville. Pour y parvenir , le recours aux taxi électrique s’impose.

24 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah




211 personnes déjà indemnisées, d’autres sinistrés pris en compte


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

SGDS renforce l’assainissement à Porto-Novo avec du matériel de salubrité


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Après Cotonou et Ouidah, la Société de Gestion et de Développement de (…)
Lire la suite

La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

Voici les principales réalisations d’African Parks en 2025


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur (…)
Lire la suite

Des recommandations pour une meilleure conservation dans le W-Arly-Pendjari


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des experts, analystes sécuritaires, universitaires et gestionnaires de (…)
Lire la suite

Des échanges pour des parcs résilients face à la crise sécuritaire


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (…)
Lire la suite

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Lire la suite

Les admis au concours des Eaux, Forêts et Chasse


2 décembre 2025 par Marc Mensah
La Direction des Eaux, Forêts et Chasse a rendu publique la liste des (…)
Lire la suite

Les attributaires de parcelles de la Route des pêches convoqués


28 novembre 2025 par Marc Mensah
La Commission d’attribution des parcelles situées le long de la Route (…)
Lire la suite

Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
Lire la suite

Les Monts Kouffè - Wari Maro constitués en Parc national


12 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les forêts classées des Monts Kouffè (Donga, Borgou et Collines) et de (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Lire la suite

Un complexe R+8 pour abriter les Institutions de Régulation


5 novembre 2025 par Marc Mensah
Vers la construction d’un siège unique moderne pour les Régulateurs à (…)
Lire la suite

Les femmes en action au FNFSE 2025 avec le soutien de la SGDS


30 octobre 2025 par Marc Mensah
La deuxième édition du Forum National de la Femme sur la Santé et (…)
Lire la suite

La construction de l’échangeur de Vêdoko démarre


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Les travaux de construction de l’échangeur Vêdoko à Cotonou ont été (…)
Lire la suite

Un cadre moderne prévu aux artisans à l’embarcadère d’Abomey-Calavi


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi prend un (…)
Lire la suite

Sommet Climate Chance 2025 : le Bénin acteur sur l’environnement


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin subit les effets croissants du dérèglement climatique : 1,2° C (…)
Lire la suite

Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
Lire la suite


