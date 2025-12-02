"L’amazone en cheffe" Keith Sonon en route pour le record Guinness

La cheffe béninoise Keith Sonon a démarré, lundi 1er décembre 2025, deux semaines de cuisine non-stop dans le cadre du Guinness World Records. La manifestation se déroule au Palais des Congrès de Cotonou devant une foule en liesse.

Ambiance électrique au Palais des congrès de Cotonou. À 20 h 54 ce lundi 1er décembre 2025, la cheffe Keith Sonon apparaît, drapeau vert-jaune-rouge du Bénin à l’épaule. La foule l’accueille dans un bain d’applaudissements. Certains chantent. D’autres lèvent des plats sur lesquels ils tapent en se servant de cuillères. L’hymne national retentit. A la fin, le public reprend en langue nationale Fon.

C’est le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi qui donne le top du Marathon culinaire destiné à inscrire le Bénin dans le Guinness World Records. « Je me réjouis de votre présence si massive, si enthousiaste », a lancé le ministre Modeste Kérékou. Un soutien que ce dernier juge essentiel pour « notre Amazone en chef », Keith Sonon. « Elle le fait pour le Bénin. Elle le fait pour notre pays. Elle le fait pour la gastronomie béninoise », a-t-il ajouté. Modeste Kérékou a souligné l’importance de la restauration dans le secteur de l’artisanat avant d’encourager la cheffe Keith Sonon.

« Je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage. Je sais que le record sera battu », a indiqué le ministre. Il assure que son ministère est « entièrement mobilisé ». Le ministre a annoncé un appui matériel et financier, sans en dévoiler le montant.

À 21 h 20, la cheffe accède à son espace de cuisine. Huit minutes plus tard, elle entame la préparation du premier plat : riz à la sauce viande. Le public scande son nom. D’autres reprennent l’hymne en langue nationale. Ce défi durera deux semaines. Chaque jour, Keith Sonon devra produire au moins 1 000 repas. Elle disposera de deux heures de repos par tranche de 24 heures, soit cinq minutes par heure. Un rythme éprouvant.

Face à la presse, le 27 novembre, la cheffe avait confié son état d’esprit. « Je suis prête. Bien organisée. Et très motivée », avait-elle assuré. Elle disait vouloir « raviver les papilles de milliers de Béninois » et « honorer la richesse culinaire du pays ».

La marathon culinaire consiste à cuisiner en continu durant plusieurs jours, sous contrôle d’experts. Une performance qui permettra d’inscrire le Bénin dans le Guinness World Records. L’événement est soutenu par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC).

