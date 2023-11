Cotonou, capitale de l’aviation civile du 6 au 10 novembre

Les réunions annuelles du Groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre (APIRG) et du Groupe régional de sécurité de l’aviation-Région Afrique-Océan Indien (RASG) se tiendront à Cotonou du 6 au 10 novembre 2023.

Examiner le cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région Afrique-Océan Indien ainsi que les résultats des activités de ses organes contributeurs, y compris les progrès réalisés. Tel est l’objectif de la 26ème réunion du Groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre (APIRG) qui s’ouvrira à Cotonou le 06 novembre 2023.

La réunion du Groupe régional de sécurité de l’aviation-Région Afrique-Océan Indien (RASG) démarrera à la même date pour examiner les questions de sécurité de l’aviation civile dans la région, l’état de la mise en œuvre des objectifs et cibles du Plan mondial pour la sécurité, etc.

Plus de 300 experts de l’aviation civile seront au Palais des congrès de Cotonou du 6 au 10 novembre 2023.

Ces rencontres sont organisées sous l’égide de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

C’est le Rwanda (Kigali) qui a abrité les réunions 2022 des régions Afrique orientale et australe (ESAF), Afrique occidentale et centrale (WACAF) en matière d’aviation civile.

