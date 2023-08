Cotonou bientôt dotée d’une Cité Financière

La capitale économique du Bénin sera bientôt dotée d’une cité financière. Elle abritera les sièges de certaines institutions financières.

Le gouvernement béninois poursuit avec la mise en œuvre de son programme d’Actions. Dans les prochaines semaines, les travaux de construction de la cité financière de Cotonou (Phase 1) seront lancés. Cette première phase du projet comprend un bâtiment R+5 + sous-sol à usage de bureaux ; deux bâtiments R+7 + sous-sol à usage de bureaux ; la VRD du site de construction de la phase 1 du projet et l’aménagement des espaces verts et de parkings. Les travaux de construction de la cité financière de Cotonou phase 1 vont durer 24 mois. Le coût objectif est de 30.000.000.000 FCFA hors taxes.

La cité financière abritera les sièges de plusieurs institutions financières. Il s’agit de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, la Caisse Autonome d’Amortissement, la Banque Ouest Africaine de Développement, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ainsi que de la Société Immobilière et de l’Aménagement Urbain, des institutions de régulation, de la Société Béninoise d’Energie Electrique, de la Société Nationale des Eaux du Bénin et de la POSTE du Bénin SA.

Akpédjé Ayosso

17 août 2023 par